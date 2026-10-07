De ce spune Michael Douglas că i s-a făcut rușine când a văzut un film al său cu prințesa Diana

Legendarul actor Michael Douglas își povestește viața și cariera în noua sa carte biografică publicată săptămâna aceasta, el dezvăluind și un episod mai puțin obișnuit în care a vizionat un film apreciat al său alături de regretata prințesă Diana, relatează revista USA Today.

Douglas recunoaște în volumul de memorii că a fost „al naibii de enervat” când nu a fost nominalizat Premiul Oscar pentru filmul „Atracție fatală” din 1987, deși în același an a câștigat atât Oscarul, cât și un Glob de Aur pentru „Wall Street”, în care l-a interpretat pe brokerul corupt Gordon Gekko.

În unul dintre pasajele cărții, el își amintește cum a petrecut timp cu George Harrison, Bob Dylan și „cel mai mare câine pe care îl văzusem vreodată” după ce a câștigat Globul de Aur.

În altul povestește cum a vizionat „Wall Street” împreună cu prințesa Diana în timpul unei gale la Londra, unde cei doi au fost așezați unul lângă celălalt.

„Pe măsură ce filmul progresa, am început să fiu puțin îngrijorat de limbajul pe care îl folosește personajul meu, Gordon Gekko, de-a lungul filmului”, scrie Douglas.

„Îmi amintesc că la un moment dat m-am aplecat spre ea și i-am șoptit ‘scuze pentru asta’. S-a uitat direct în ochii mei, a zâmbit și a râs. Pentru ea nu a fost nicio problemă și nu ar fi putut fi mai amabilă”, povestește actorul legendar.

Michael Douglas alături de regretata prințesă Diana la premiera de la Londra a filmului „Wall Street” din 1987, FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia

Michael Douglas a dezvăluit și ce impresie i-a lăsat prințesa Diana

„A fost o perioadă grea pentru Prințesa Diana”, adaugă el despre regretata membră a familiei regale britanice.

„Căsnicia ei cu Prințul Charles se destrăma, și asta în mod foarte public. La o scară mai mică, același lucru se întâmpla și cu căsnicia mea cu Diandra (n.r. Luker, prima sa soție) și puteam să înțeleg situația. După film, a avut loc o cină privată și am fost norocos să petrec ceva timp singur cu Prințesa Diana, departe de toate camerele de filmat”, își continuă Douglas relatarea.

„În timp ce vorbeam, tot ceea ce era în jurul nostru a dispărut, iar pentru mine a devenit clar că relatările din tabloide despre ea erau greșite sau, cel puțin, extrem de incomplete. Adevărul era simplu: se afla într-o căsnicie nefericită și își dorea o viață diferită”, conchide el.

„One Helluva Ride”, volumul de memorii al lui Michael Douglas publicat săptămâna aceasta, dezvăluie detalii din culisele vieții lui Douglas, inclusiv despre copilăria sa, cariera de la Hollywood și relațiile sale.

Cartea biografică a actorului poate fi cumpărată în limba engleză pentru 17,50 dolari de pe site-ul Amazon sau în format audiobook pe Audible.

În România cartea a fost tradusă de Nemira sub titlul „O aventură pe cinste”, fiind în prezent disponibilă pentru precomenzi pe site-ul editurii. Prețul de vânzare al volumului este de 79,99 lei.