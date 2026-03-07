Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic

Un avion Air France care se îndrepta spre Dubai pentru a repatria cetățeni francezi a fost nevoit să-și întrerupă misiunea în timpul zborului, din cauza atacurilor cu rachete observate de piloți în zona Doha, cu puțin timp înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite.

Avionul Air France plecase gol de la aeroportul Paris-Charles de Gaulle, joi. Misiunea era aceea de a prelua pasageri blocați în Emiratele Arabe Unite.

El a fost nevoit să se întoarcă, tot gol, în Franța, din cauza deteriorării situației de securitate de deasupra Qatarului.

Ministrul transporturilor Philippe Tabarot: „Era destinat repatrierii concetățenilor noștri”

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a confirmat incidentul joi seara pentru agenția AFP. El a spus că zborul „destinat repatrierii concetățenilor noștri din Emiratele Arabe Unite a fost nevoit să se întoarcă în această seară din cauza atacurilor cu rachete din zonă”.

El a subliniat că evenimentul evidențiază instabilitatea din regiune și provocările semnificative implicate în eforturile de evacuare.

„Suntem conștienți de așteptările justificate ale concetățenilor noștri aflați la fața locului, dar nu îi putem repatria decât dacă sunt garantate condițiile de siguranță”, a spus Tabarot.

Air France a confirmat ulterior incidentul într-o declarație, menționând că zborul AF4190, cu destinația Dubai, a fost nevoit să se întoarcă la punctul de plecare.

Aeroporturile afectate și apelul companiilor aviatice

După ce a fost atacat de SUA și de Israel, Iranul a atacat la rându-i mai multe țări din vecinătate, cu rachete și drone.

Au fost vizate inclusiv aeroporturile civile, printre ele unele dintre cele mai mari din lume: Dubai, Doha, Abu Dhabi, Riad și Tel Aviv.

Atacurile țintite asupra aeroporturilor continuă, chiar dacă intermitent. La rândul lor, SUA și Israel atacă aeroportul din Teheran.

Potrivit comunicărilor companiilor aeriene zborurile continuă să fie perturbate la Aeroportul Internațional Dubai, Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi, Aeroportul Internațional Bahrain, Aeroportul Internațional Hamad din Doha (de aici nu s-a zburat), Aeroportul Internațional Kuwait, Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran și Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

Companiile aeriene recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport numai dacă sunt contactați direct de către transportator cu o rezervare de zbor confirmată.

Efecte în cascadă asupra turismului

Cum Orientul Mijlociu este un hub de transport pentru toată lumea, războiul a adus efecte în cascadă.

De pildă, operatorii de croaziere fluviale din Egipt au anulat cursele pentru restul lunii martie. Se fac eforturi mari pentru a se relua.

După ce a anunțat la începutul săptămânii că anulează croazierele pe Nil până la sfârșitul lunii martie, Viking și-a schimbat decizia după o reevaluare, afirmând că croazierele vor fi reluate pe 12 martie.

În alte zone există anulări de 80% dintre camere, în condițiile în care se estimează că 1 milion de pasageri au fost afectați în călătoriile lor de când a izbucnit războiul din Iran, conform Arab News.

Iar consecințele continuă. Anulările de rezervări au atins și Asia. Publicația Bangkok Post a scris că există destinații în Thailanda unde 80% dintre turiști vin din Europa, mulți dintre ei sosind, în mod tradițional, prin Dubai sau Doha, noduri astăzi închise.

Cozile la benzină din Thailanda, care au apărut după creșterea prețului petrolului și aprovizionarea dificilă, au dus, de asemenea, la îngreunarea serviciilor turistice.