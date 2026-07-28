De ce sunt prea mulți şobolani în București. Explicațiile Primăriei Capitalei

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) spune că, într-un oraş, lupta cu șobolanii „trebuie să se dea pe mai multe fronturi”, întrucât aceștia nu pot dispărea doar prin deratizare, menţinerea curăţeniei şi responsabilitatea fiecăruia dintre cetăţeni fiind esenţiale.

Într-o postare pe pagina de Facebook, marți, Primăria Capitalei precizează că există un plan anual de deratizare al Companiei Municipale Eco Igienizare, care stabileşte numărul de tratamente, în funcţie de locaţii.

Până în prezent au fost aplicate tratamente în pieţe, târguri, cimitire, este în curs de aplicare tratamentul pe terenurile asociaţiilor de proprietari, locuinţe sociale, parcări de reşedinţă şi se aplică tratamentul pe locurile de agrement pentru spaţii deschise de pe domeniul public.

În afară de aceste tratamente programate, Municipalitatea intervine punctual ori de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetăţenilor. În total, sunt circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureştiul.

„Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Şobolanii sunt atraşi de sursele de hrană şi de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezenţa gunoiului menajer în zona restaurantelor şi a magazinelor cu profil alimentar, clădirile şi terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulţirea rozătoarelor. Oricâte cutii negre ar fi în zonă, şobolanii nu vor fi tentaţi de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Aşadar, pentru ca deratizarea să funcţioneze, e necesară menţinerea curăţeniei, gestionarea mai eficientă a deşeurilor, igienizarea clădirilor şi a terenurilor abandonate. E necesar, de asemenea, să nu mai lăsăm la colţ de stradă mâncare pentru porumbei, pentru câini şi pisici”, se subliniază în postare.

PMB menţionează că salubrizarea se face de către primăriile de sector. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi poliţiile locale de sector intervin atunci când sesizează nereguli, atât din partea persoanelor fizice, cât şi juridice.

„Aşadar, lupta împotriva şobolanilor nu se câştigă într-o singură zi şi nici printr-o singură măsură. Ci prin intervenţii constante şi respectarea curăţeniei de către fiecare dintre noi. Pentru un Bucureşti mai curat şi mai sigur este nevoie de noi toţi!”, precizează Primăria.