De ce țările din Golf se bazează pe dronele Ucrainei. „Le-au făcut tancurilor ceea ce muschetele le-au făcut cândva cavalerilor în armuri strălucitoare”

În numai două zile, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a încheiat trei acorduri de colaborare militară cu țări din Golf care vor acces la tehnologia ucraineană de producere a dronelor. Bombardate de dronele iraniene, statele arabe caută alternative mai eficiente și mai ieftine pentru echipamentele sofisticate cumpărate din Occident.

În cadrul turneului său în statele din Peninsula Arabică, Zelenski a semnat, vineri, un prim acord de cooperare în domeniul securității cu Arabia Saudită. Au urmat, sâmbătă, acorduri similare cu Emiratele Arabe Unite și Qatar.

„Acordul prevede o colaborare în domeniul tehnologic, dezvoltarea investiţiilor comune şi schimbul de expertiză în materie de luptă contra rachetelor şi sistemelor aeriene fără pilot”, a precizat Ministerul Apărării din Qatar, citat de Agerpres.

Drone la schimb cu rachete

Potrivit lui Zelenski, acordurile au o durată de zece ani și va presupune construirea de fabrici atât în Ucraina, cât și în țările cu care a semnat acordurile

Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Ucraina afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.

Dacă Kievul are nevoie de mai multe rachete de interceptare a rachetelor rusești, în Golful Persic lucrurile stau invers: roiurile de drone lansate de Iran lovesc de o lună obiective militare și industriale, iar distrugerea lor epuizează rapid stocurile de rachete scumpe ale țărilor arabe atacate: Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar.

Și Iranul mizează pe drone

Pe 24 martie, Institute for the Study of War a prezentat o statistică, bazată pe date oficiale, privind ponderea dronelor în atacurile lansate de Iran. Dacă în primele zile ale războiului, Teheranul a mizat mai mult pe rachete, lucrurile s-au schimbat radical.

De exemplu, Bahreinul a fost atacat pe 23 martie cu 36 de drone și doar două rachete. Kuweitul a fost țintit pe 20 martie cu 25 de drone și o singură rachetă. În aceeași zi, Arabia Saudită s-a confruntat cu 76 de drone și nicio rachetă. În cazul Emiratelor Arabe Unite, rachetele iraniene nu au depășit numeric dronele lansate în niciuna dintre zilele scurse din 28 februarie, zi în care 209 drone au ajuns în Emirate, față de 137 de rachete.

Ucraina a sesizat oportunitatea unei colaborări încă din primele zile ale războiului. Încă din 6 martie, experți ucraineni în războiul cu drone au fost trimiși în Orientul Mijlociu, fiind vorba de 230 de oameni încă din primele zile.

Ironiile lui Trump

Implicarea Ucrainei în contracararea atacurilor Iranului a fost minimalizată de către președintele Trump. „Nu, nu avem nevoie de vreun ajutor (al Ucrainei) în apărarea contra dronelor”, a spus Trump în interviu. „Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, a afirmat el, pe 13 martie.

Nu doar Trump privește cu condescendență expertiza ucraineană în domeniul dronelor. „Care este cel mai mare producător de drone din Ucraina? Sunt gospodinele ucrainene. Au imprimante 3D în bucătărie și produc componente pentru drone. Asta nu este inovare”, a declarat pentru The Atlantic Armin Papperger, șeful companiei germane Rheinmetall, unul dintre giganții industriei mondiale de armament.

Generalii americani sunt impresionați

Însă statele aflate sub atacurile Iranului par să aibă alte preferințe, și nu doar ei. „Nivelul lor de inovare este de pe altă lume”, a declarat generalul-locotenent Steven Whitney, la o audiere în comisia senatorială de apărare din SUA.

„Aș spune că sunt lideri mondiali în tehnologia dronelor sinucigașe de atac”, a afirmat și generalul Christopher Cavoli, fost comandant al trupelor americane din Europa, amintind că Rusia a pierdut mii de tancuri de la începutul invaziei, majoritatea distruse de drone care valorează în jur de 400 de dolari bucata. Din acest motiv, rușii au început să prefere asalturile cu trupe de infanterie sau cu mijloace de transport mai puțin vizibile decât blindatele: motociclete, scutere ș.a.

Concomitent, ucrainenii au învățat și cum să intercepteze dronele inamice, inclusiv prin folosirea pe scară largă a tehnicilor de bruiere.

„Cu numai câteva sute de dolari, dronele Ucrainei pot avaria serios un vehicul militar de milioane”

„Este adevărat: dronele Ucrainei sunt asamblate în principal din piese importate, precum rotoare, motoare, camere și procesoare. Majoritatea acestora vin din China (…) Însă tocmai faptul că sunt atât de ieftine – în special atunci când sunt comparate cu sistemele sofisticate de armament produse de companii precum Lockheed Martin sau Rheinmetall – este ceea ce le face devastatoare. Cu numai câteva sute de dolari, dronele Ucrainei pot avaria serios un vehicul militar de milioane. Le-au făcut tancurilor și tunurilor ceea ce muschetele le-au făcut cândva cavalerilor în armuri strălucitoare”, notează Simon Shuster, jurnalist la The Atlantic, specializat în războiul din Ucraina. Acesta subliniază că, până la începutul acestui an, ucrainenii creaseră ceea ce ei numesc o „zonă de ucidere”, unde dronele pot detecta și distruge aproape tot ce se mișcă. „În asalturile lor terestre prin acel teren, rușii preferă acum să înainteze pe jos, folosind uneori motociclete, trotinete electrice sau chiar cai—toate acestea având șanse mai mari decât un tanc de a scăpa de vigilența unei drone ucrainene”, mai scrie Shuster.

Incapabilă să țină ritmul cu producția Rusiei de blindate și piese de artilerie, Ucraina a mizat pe drone. În 2023, a produs aproape 150.000, în 2024 a ajuns la un milion, pentru ca în 2025 producția să ajungă la patru milioane de drone, cifră ce ar putea fi dublată în 2026. Și Rusia a început să se orienteze către drone, însă versatilitatea și eficiența celor rusești sunt sub cele ucrainene.

Sisteme anti-drone ucrainene, deja în Golf

Pe baza acestei abilități, Zelenski speră acum să obțină bani și rachete de la țările din Golf pentru susținerea războiului cu Rusia. Implicarea ucraineană în interceptarea dronelor iraniene se concretizează deja în Golf.

Armata iraniană a anunţat sâmbătă că a lovit un depozit de sisteme anti-drone ucrainene din Emiratele Arabe Unite, care ar fi servit susţinerii forţelor americane, potrivit AFP.

„Un depozit de sisteme anti-drone ucrainene aflat la Dubai şi menit să ajute armata americană (…) a fost ţintit şi distrus”, a anunţat centrul comandamentului interarme Khatam al-Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat iraniană. Kievul a infirmat anunțul distrugerii depozitului, însă nu și existența acestuia.