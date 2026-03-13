„Nu avem nevoie de ajutorul Ucrainei”. Trump respinge oferta privind apărarea anti-drone

Statele Unite nu au nevoie de asistența Ucrainei pentru consolidarea apărării împotriva dronelor, în contextul bombardamentelor în desfășurare din Orientul Mijlociu, a declarat vineri, într-un interviu la Fox News Radio, președintele american Donald Trump, relatează The Kyiv Independent.

„Nu, nu avem nevoie de vreun ajutor (al Ucrainei) în apărarea contra dronelor”, a spus Trump în interviu. „Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, a afirmat el.

Comentariile lui Trump reprezintă o respingere neașteptată a ofertei făcute de Kiev de a împărtăși cu Statele Unite și cu țările din Orientul Mijlociu experiența și tehnologia sa testate în luptă pentru contracararea dronelor de atac fabricate în Iran.

Această afirmație pare, de asemenea, să contrazică declarația anterioară a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia Kievul a acceptat solicitarea de asistență din partea Washingtonului pentru protejarea bazelor militare americane din Iordania.

Mai bine de 10 țări au solicitat deja ajutorul Kievului, a afirmat vineri Zelenski, după ce anterior confirmase că experți ucraineni au fost trimiși și în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Ucraina s-a oferit încă de anul trecut să împărtășească cu SUA experiența sa în tehnologia dronelor – o armă esențială pe câmpul de luptă în războiul cu Rusia – în schimbul sistemelor de apărare anti-rachetă. Dar Administrația Trump ar fi respins oferta inițială în august, în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă.

„Posibil ca Putin să ajute Iranul, da”

În acelaşi interviu la Fox News Radio, Donald Trump a afirmat că este „posibil” ca președintele rus Vladimir Putin să „ajute puțin” Iranul, însă a lăsat să se înțeleagă că nu are nimic de obiectat în acest sens.

„Cred că este posibil să îi ajute puțin, da, îmi imaginez”, a spus președintele american, înainte de a continua: „Și probabil că el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?” – relatează AFP.

„Ei o fac și noi o facem”, a adăugat Trump, pe un ton care sugera că nu este prea deranjat de sprijinul oferit de Rusia Teheranului.

Nu este prima oară când Donald Trump minimalizează probabilitatea ca Rusia să acorde ajutor Iranului în riposta sa contra SUA și Israel. Duminică, liderul de la Casa Albă a spus: „Nu este mare lucru, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână”.

Potrivit presei americane, Rusia furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă, în războiul aflat în desfăşurare în Orientul Mijlociu.