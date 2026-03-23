De ce ți-e frică, PSD?



Nu știm cât de curajoși erau cu adevărat bufonii regilor, dar poveștile îi descriu uneori drept înțelepții care aveau curajul să spună adevărul fără a fi pedepsiți. Cunoscuți generic ca măscărici, nebuni, caraghioz, aceste personaje reflectă ideea că nimeni nu trebuie să fie rupt de realitate, că și puternicii zilei greșesc. Poate PSD ar avea nevoie de un astfel de personaj pentru că introspecția a dispărut în Kiseleff. Din frica de a-și accepta propriile erori, de a se pune sincer în fața oglinzii, conducerea PSD riscă să le repete. Finalul s-ar putea să nu fie chiar o surpriză în condițiile în care critica internă a fost îngropată.



Prăbușirea PSD nu mai este o noutate, ci doar un fenomen despre care toată lumea se ferește să discute în interior. Este secretul lui Polichinelle. Știu că există mulți oameni la baza partidului, prea puțini la vârf, care percep câtă frustrare există în societate. Combinațiile de salon, jocurile de culise sunt aproape de final.

Se observă starea de spirit în miile de comentarii de pe rețelele de socializare. Există un sentiment de lehamite greu de ascuns. Intrați pe pagina de Facebook a liderului PSD și o să remarcați valul de ură.

Instalat printr-un troc intern în funcția de președinte al PSD, în noiembrie 2025, noul lider se zbate să existe. Când îl vezi pe Sorin Grindeanu într-o conferință de presă mișcările îi par ale unei păpuși care este manevrată neîndemânatic. Corpul nu se potrivește cu mesajul, mâinile par că încearcă să transmită altceva, grimasele te pun pe gânduri.

Și mereu trebuie să se consulte cu cineva. Cu cine, nici el nu știe, dar mereu vorbește despre consultare.

Ideea exprimă, în fapt, multă nesiguranță și puțină asumare. O fugă perpetuă de responsabilitate. E un lider care se ascunde sub decizia colectivă. Niciodată nu e vina lui, niciodată nu a greșit, el a întrebat.

Să fie clar, nu democrația internă este problema, ci mimarea ei, falsa democrație prin care liderii caută să-și mențină pozițiile.

Ciolacu a brevetat-o pentru că își știa limitele. Nu era nici Iliescu, nici Năstase, nici măcar Ponta sau Dragnea. Era un personaj instalat într-o funcție prea mare pentru haina sa, unul care nu și-a găsit diploma de Bacalaureat. Ce rușine de temă pentru un premier al României! Ciolacu a avut nevoie să pară că este un „băiat de gașcă”, i-a atras în această capcană că toți câștigă alături de el. A împărțit cașcavalul, dar și-a tras și partea lui.

În fața lui Năstase, unul ca Ciolacu nu intra fără să ciocăne la ușă și nu deschidea gura fără să fie întrebat. În fața unuia ca Dragnea, a stat în poziția vâslașului.

Grindeanu a părut băiatul curățel, răsfățatul. Om de salon, deștept. Ciolacu era incultul care a trebuit să dovedească mereu ceva cuiva.

Noul lider a promis mereu mult, dar a reușit puțin. Stilul său de viață, prieteniile, toate sunt în antiteză cu ideea de social-democrație. Nu faptul că nu e sărac este problema, s-a depășit mult această etapă, ci faptul că nu este credibil. Că ceea ce transmite nu pare real.

Grindeanu vinde în continuare iluzia puterii și măreției unui partid măcinat, fără a avea capacitatea de a-l reforma sau moderniza. Asocierea lui Grindeanu cu Nordis nu a dispărut niciodată, parcă vezi un tatuaj făcut la beție în tinerețe de care nu reușește să scape. Pe celălalt braț găsești OUG13.

Din păcate pentru el, Grindeanu este departe de imaginea unui social-democrat veritabil, iar cele 12 procente cu care este creditat ca încredere ar trebui să fie un serios semnal de alarmă. Să ai un lider sub scorul partidului este ca un bolovan legat de piciorul sprinterului.

Nu trece testul stâlpului

A-l lăsa pe Grindeanu singur pe stradă este echivalent cu o sinucidere politică. Nu ar trece testul stâlpului, în cel mai bun caz ar fi ignorat. Este genul de om politic care nu a câștigat niciodată vreo rundă de alegeri pe bune și nici nu dă semne că ar putea. Îmi aduc aminte cum Liviu Dragnea dădea ca un nebun, în 2016, telefoane să-l pună „pe Sorin șef la Timiș”.

PSD se află în plin proces de consultare internă pentru a vedea dacă îl susțin pe Ilie Bolojan și dacă mai poate colabora cu USR.

Înainte de a da răspunsurile, PSD ar trebui să răspundă, dacă vrea un adevărat test intern, de ce s-a ajuns în această situație.

1. Cine a decis în noiembrie 2024 să dea voturile PSD lui Simion? Cine și cum a plătit pentru acea decizie? Când își va asuma oficial PSD această decizie monstruoasă? Cum a ajutat strategia creșterea extremismului?



2. De ce partidul care a câștigat en fanfare alegerile locale s-a clasat pe un rușinos loc trei la prezidențiale și pe locul doi la parlamentare? Ce nu funcționează în relația centru-teritoriu?



3. Cine a decis aducerea lui Victor Ponta în PSD și cine l-a împins să candideze în 2025? Cum a ajutat acest joc politic PSD?

4. Cine a executat-o pe Gabriela Firea și de ce? Nu cred că în PSD există cineva care crede că „Azilele Groazei” au fost problema. Problema a fost în relația Firea-Ciolacu.

5. Cine a decis ca partidul să plătească sute de milioane de lei către presă? Cine a controlat mecanismul, cine a obținut protecție: partidul sau liderii?



6. De ce Sorin Grindeanu este iubit de toți adversarii politici și toți își doresc să rămână cât mai mult în fruntea PSD?



7. De ce Ponta îl depășește și astăzi peste Grindeanu la încredere deși a fost dovedit de N ori că este un mincinos notoriu?



8. De ce șefii de organizații PSD sunt desemnați după gradul de servilism față de centru? De ce organizațiile pierzătoare nu și-au schimbat conducătorii?



9. De ce în structura de conducere a partidului au ajuns după Congres oamenii care nu contează? De ce este „Gică Paris” vicepreședinte? Unde sunt Marian Neacșu, înlocuit de partenera sa, Radu Moldovan sau alte nume cu greutate?



10. Cine conduce cu adevărat partidul: Grindeanu sau cManda-Olguța Vasilescu? Teza cu unitate și bună înțelegere o vând consultanții, dar realitatea se va observa.

12. Ce responsabilitate au avut toți liderii care au împins partidul în afara finalei prezidențiale? Tudose, Dîncu, Stănescu, Manda, Băluță, Pucheanu. Toți au fost acolo sub Ciolacu, au rămas și sub Grindeanu. Cum s-a schimbat, de fapt, conducerea PSD? Doar prin rotirea unora.

13. De ce PSD a evitat permanent analiza internă după anul 2024? Care este linia ideologică a PSD, pe cine reprezintă?

Schimbarea nu vine fără fețe noi

Sunt doar câteva întrebări. Poate există altele mai bune. Cele mai multe vizează persoane, pentru că schimbarea nu vine fără fețe noi. Cu aceleași chipuri, doar cu alte măști, este doar o păcăleală.

Poate a sosit timpul să cadă măștile.

Și la final, fără să fie o întrebare decisivă: când va începe PSD să se uite spre tineri? Olguța Vasilescu i-a certat pe pensionari că au primit mulți bani, dar au uitat să voteze partidul.

Întrebarea mea pentru PSD este: de ce un tânăr ar vota astăzi PSD? Este un partid „cool”?



Și dacă toate aceste întrebări vor fi considerate doar răutățile unui reporter, partidul poate decide în unanimitate că de vină pentru toate problemele PSD este Ilie Bolojan.

Analiza s-ar încheia rapid, iar vinovatul va fi pedepsit exemplar. Ciudat, problemele nu vor dispărea!