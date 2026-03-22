De ce un final incert al războiului de acum din Iran nu ar fi decât preludiul altuia, încă şi mai devastator

Iranul este parte din axa care vizează schimbarea ordinii globale, iar înfruntarea acestui regim este o necesitate strategică: laşitatea este primul pas în direcţia unei catastrofe, scrie profesorul Ioan Stanomir într-un articol de opinie.

Departe de fi un război ivit dintr-o conspiraţie tenebroasă, conflictul cu Republica Islamică Iran este consecinţa, dramatică, a erorilor strategice întinse pe decenii. Timpul câştigat prin acorduri niciodată onorate a permis Iranului teocratic să atingă gradul de sofisticare şi de agresivitate de acum.

„Axa răului”, o realitate geopolitică a vremurilor noastre

Căci Iranul cu care se confruntă Statele Unite şi Israel, ca şi naţiunile arabe din Golf, este clădit pe temelia unor ambiţii şi alianţe. Vocaţia Iranului teocratic a fost, încă de la fondarea sa, aceea de a fi un regim revoluţionar, la nivel regional, dar şi global. Naşterea unei întregi reţele de mişcări teroriste este efectul unei planificări minuţioase.

În acelaşi timp, Iranul s-a alăturat unei coaliţii de state al cărei unic scop este contestarea hegemoniei americane. „Axa răului”, cea care adună laolaltă Rusia, China comunistă şi Coreea de Nord, nu este himera unei imaginaţii conspiraţioniste, ci o realitate geopolitică a vremurilor noastre.

Iată de ce, în grade diferite, Rusia şi China sunt aliatele, deloc discrete, ale regimului criminal şi terorist de la Teheran: politica lor este unitară şi se raportează la lumea noastră ca la un singur teatru de operaţiuni militar şi economic. Dronele şi rachetele cu care Iranul atacă sunt parte din acest efort de înarmare al unei coaliţii revizioniste.

„Pentru Iran victoria înseamnă păstrarea posibilităţii regimului de a se reface în viitor”

Iar dinamica reacţiei regimului de la Teheran se subordonează unei tactici a intimidării globale. Şantajul înseamnă, pe de o parte, premeditarea creşterii preţului global la hidrocarburi.

Şantajul implică, pe de altă parte, atacurile deliberate ce vizează infrastructura statelor din Golf: ţinta strategiei iraniene este lichidarea capitalului simbolic de onorabilitate economică al acestor naţiuni.

Ceea ce Iranul teocratic ambiţionează este crearea haosului care să conducă la paralizie şi la capitulare. Pentru Iran definiţia victoriei înseamnă păstrarea posibilităţii regimului de a se reface în viitor. Un final incert al războiului de acum nu ar fi decât preludiul altuia, încă şi mai devastator.

Un Iran teocratic care ar trece de sfârşitul luptelor cu structura sa internă şi internaţională încă viabilă şi eficientă ar fi un pericol mortal pentru cei care i se opun. Suprapunerea dintre programul balistic şi cel nuclear este simbolică. Focoasele atomice ar viza Israel, Europa şi Statele Unite.

Perspectiva unui Iran nuclear, capabil să exercite un control asupra fluxului energetic prin strâmtoarea Ormuz – iată ceea ce nu putem accepta, în momentul în care privim istoria în mişcare din jurul nostru. Iranul teocratic este una dintre acele ameninţări care necesită, spre a fi eliminată, hotărâre, răbdare şi curaj.

„În absenţa dispariţiei teocraţiei, Iranul va reprezenta o ameninţare constantă”

În acest tablou al ameninţării iraniene, redarea strâmtorii Ormuz traficului internaţional este un imperativ strategic. Comunitatea de naţiuni nu poate admite ca un regim agresiv şi criminal să îşi aproprieze o cale de navigaţie. A recunoaşte acest drept este o cale spre capitulare.

După cum deblocarea efectivă a strâmtorii nu poate fi separată de problematica eliminării, pe termen mediu sau lung, a regimului teocratic. Obiectivul acestei campanii nu poate fi decât unul: prăbuşirea ordinii de la Teheran. În absenţa dispariţiei teocraţiei, Iranul va reprezenta o ameninţare constantă.

Între deblocarea strâmtorii şi începutul sfârşitului acestui regim relaţia este una limpede. Un Iran lipsit de instrumentele sale de şantaj este un Iran teocratic slăbit. În absenţa unui atac terestru de anvergură, subminarea pe această cale a Iranului este una dintre căile de urmat. Iranul nu este invulnerabil, iată ceea ce merită să ne reamintim.

Acest stat criminal şi terorist, vinovat de masacrarea propriilor cetăţeni şi motivat de imperialismul mesianic, este, asemeni Germaniei naziste sau Uniunii Sovietice, un inamic al lumii noastre. Iranul este parte din axa care vizează schimbarea ordinii globale. Înfruntarea acestui regim este o necesitate strategică: laşitatea este primul pas în direcţia unei catastrofe.

Articolul a apărut inițial în Contributors.ro.