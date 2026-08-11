De ce unele persoane adorm greu la hotel? Mesajul pe care îl așteaptă creierul

Dacă îți este greu să adormi la hotel în prima noapte a concediului, nu ești nicidecum singurul. Fenomenul a fost confirmat de zeci de studii și se crede că are rădăcini evolutive, a declarat Anna Wick, cercetătoare senior în domeniul somnului la Universitatea din Freiburg pentru Euronews.

„Se presupune că este un răspuns de adaptare prin care creierul aflat în stare de somn rămâne vigilent într-un mediu necunoscut”, a spus Wick.

Ahmad Mayeli, profesor de psihiatrie și cercetător în domeniul somnului la Universitatea din Pittsburgh, spune că majoritatea oamenilor se confruntă cu acest fenomen și că, probabil, chiar și cei care nu îl observă îl resimt într-o anumită măsură. În medie, oamenii dorm cu aproximativ 20-30 de minute mai puțin într-un mediu nou.

Cercetările sale au arătat că lobul frontal, o zonă asociată cu cea mai profundă etapă a somnului, era mai activ, ceea ce indica o stare de alertă. Cu alte cuvinte, oamenii nu doar că dorm mai puțin, ci și mai puțin profund.

„Este ca și cum, asemenea delfinilor, o parte a creierului rămâne trează în timp ce dormi”, afirmă Mayeli. „Nu este exact ca în cazul delfinilor, dar studiile arată totuși că o parte a creierului doarme mai puțin”, subliniază el.

Dificultatea de a adormi la hotel diferă în funcție de vârstă

Efectul este mai pronunțat la copii, adolescenți și adulții mai în vârstă și, de obicei, se agravează odată cu înaintarea în vârstă. Persoanele aflate în jurul vârstei de 20 de ani sunt cele mai puțin afectate.

Mayeli suspectează că, din punct de vedere evolutiv, creierul nostru ar putea fi programat să fie precaut în locurile noi deoarece, de-a lungul istoriei, acestea erau cele mai periculoase pentru odihnă. „Nu contează dacă este un hotel Marriott sau savana”, afirmă el.

„Creierul tău nu a primit mesajul că acest loc este complet sigur”, subliniază cercetătorul.

Wick spune că dovezile sugerează că efectul dispare după prima noapte.

Persoanele în general anxioase sunt afectate disproporționat

Lisa Strauss, psiholog specializat în tratamentul cognitiv-comportamental al tulburărilor de somn, spune că, dincolo de vigilența de origine evolutivă, mai mulți factori pot afecta somnul într-un loc nou.

Călătoria în sine poate avea un efect negativ, chiar și atunci când rămâi în același fus orar. Factorii de mediu pot interveni, cum ar fi lumina intermitentă a unui detector de fum din camera de hotel. Tensiunile relaționale, de exemplu atunci când vizitezi membri ai familiei de care nu ești foarte apropiat, pot contribui și ele.

Lisa Strauss, psiholog specializat în tratamentul cognitiv-comportamental al tulburărilor de somn, explică de asemenea că unele persoane pot dormi mai bine în prima noapte dacă sunt obosite după o zi lungă de călătorie sau dacă noul loc le oferă senzația de detașare de factorii de stres cotidieni.

Potrivit acesteia, persoanele care au în general un nivel mai ridicat de anxietate sunt deosebit de vulnerabile. Se creează astfel o „profeție” care se autoîmplinește: îngrijorarea cu privire la posibilitatea de a adormi este chiar ceea ce le ține treze.

Cum să dormi mai bine în prima noapte departe de casă

Strauss recomandă practici generale de igienă a somnului, cum ar fi să mergi la culcare într-o cameră răcoroasă și întunecată, la aceeași oră în fiecare seară, să urmezi o rutină de seară și să închizi ecranele cu mult timp înainte de culcare. Aceste măsuri sunt deosebit de utile dacă începi (sau reiei) să le aplici în zilele sau săptămânile dinaintea unei călătorii importante.

Ea sugerează ca oamenii să încerce să facă mediul respectiv să le pară mai familiar, petrecând puțin mai mult timp în patul nou. Ar putea citi sau face o altă activitate liniștită și familiară, pentru a face experiența să pară mai puțin neobișnuită. De asemenea, ar putea aduce cu ei obiecte familiare, precum perna sau pătura preferată.

Pentru cineva care este deosebit de anxios, Strauss recomandă să își imagineze că se află într-un mediu sigur și familiar din natură, cum ar fi pe un traseu preferat de drumeție sau pe o plajă preferată.

Persoana ar trebui să observe anxietatea pe care o simte și apoi să repete fraze pozitive care să ajute la reducerea stării de hipervigilență. „Să știi că ești în siguranță. Să știi că ești iubit. Să fii împăcat”, e un exemplu de fraze pozitive dat de aceasta.

Mayeli spune că efectul primei nopți nu este, de fapt, ceva pentru care oamenii ar trebui să se îngrijoreze și că este ușor să recuperezi una sau două ore de somn pierdute într-o singură noapte.

Totuși, el recomandă să ajungi cu o zi mai devreme pentru a te adapta dacă ai o întâlnire sau un eveniment important.

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