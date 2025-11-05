De ce vrea să atragă Uber doctoranzi în fizică să lucreze pentru companie

Pe lângă vastul său imperiu de servicii de transport și livrare, Uber vrea acum să devină și o companie de inteligență artificială (AI) și vrea să atragă inclusiv persoane cu studii superioare în știință pentru a o ajuta să își antreneze modelele, relatează site-ul tech Gizmodo.

Videoconferința privind rezultatele financiare din trimestrul al treilea, care a avut loc marți, a fost o dovadă clară în acest sens: directorii Uber au prezentat toate modalitățile prin care speră să stimuleze creșterea veniturilor companiei, iar două dintre cele cinci domenii strategice principale asupra cărora se vor concentra conducătorii companiei sunt legate de inteligența artificială.

Primul este un program-pilot anunțat recent, care le permite șoferilor și curierilor ce folosesc aplicația să câștige un venit suplimentar prin antrenarea modelelor de AI. Utilizatorii Uber vor putea acum să finalizeze și să fie plătiți pentru micro-sarcini precum încărcarea de fotografii, adnotarea imaginilor video de securitate, înregistrarea propriei voci în limba maternă, trimiterea de documente sau evaluarea unor răspunsuri. Funcționalitatea se numește Digital Tasks și este disponibilă momentan doar pentru șoferii și curierii din India și Statele Unite. Însă directorii intenționează să extindă baza de utilizatori, sperând chiar să atragă persoane din afara comunității actuale de șoferi și curieri Uber.

„Unele dintre aceste roluri necesită doctorate, de exemplu în fizică, pentru a putea realiza, ca să spunem așa, sarcina respectivă”, a declarat directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, în timpul apelului privind rezultatele financiare.

Inclusiv Uber vrea să devină o companie de AI

Inițiativa face parte din Uber AI Solutions, divizia companiei dedicată serviciilor de date pentru inteligență artificială. Khosrowshahi a afirmat că această ramură „atrage o mulțime de clienți.”

Gizmodo notează că inițiativa poate părea o schimbare de direcție curioasă pentru o platformă tehnologică axată pe transport și logistică, dar totul face parte din obiectivul principal al companiei: acela de a transforma Uber într-o aplicație universală atât pentru transport, cât și pentru munca „flexibilă”.

„O altă modalitate de a privi platforma noastră este că ea reprezintă o platformă pentru muncă, iar primul tip de muncă spre care ne-am îndreptat a fost transportul. Dar putem susține și alte forme de muncă, iar asta este esența Uber AI Solutions”, a spus Khosrowshahi.

A doua modalitate prin care Uber speră să folosească inteligența artificială pentru a-și crește veniturile ține de vehiculele autonome și are legătură directă cu ambiția companiei de a deveni o aplicație universală pentru transport. Uber vrea să integreze „șoferii umani și vehiculele autonome într-o singură piață”, a spus Khosrowshahi.

Ca urmare, Uber mizează complet pe robotaxiuri. Săptămâna trecută, compania a anunțat că va colabora cu Nvidia pentru a construi o flotă de 100.000 de robotaxiuri, a căror producție va începe în 2027.

Însă Khosrowshahi a admis în timpul videoconferinței cu investitorii că vehiculele autonome nu sunt încă profitabile și a spus că situația se va schimba probabil abia peste câțiva ani.

FOTO articol: LCVA, Dreamstime.com.