De ce zboară avioane militare azi deasupra Bucureștiului. Anunțul făcut de Forțele Aeriene

Avioane de luptă și elicoptere din dotarea Forțelor Aeriene Române fac în aceste zile zboruri de antrenament deasupra Bucureștiului, înaintea unui spectacol aviatic ce urmează să aibă loc duminică, au anunțat Forțele Aeriene Române.

Bucureștenii au putut auzi azi-dimineață zgomote puternice pe cer provenind de la avioane de luptă. Forțele Aeriene au anunțat pe 15 iulie că urmează să aibă mai multe zboruri de antrenament.

„Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, va avea loc duminică, 19 iulie, începând cu ora 10.00, o ceremonie militară şi religioasă în memoria eroilor aviatori”, au anunțat Forțele Aeriene Române, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Potrivit sursei citate, monumentul va fi survolat de aeronave militare aparţinând Forţelor Aeriene Române.

Este vorba despre F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30, IAR-330, precum și elicoptere tip EC-135 SMURD, S-70M BlackHawk și o aeronavă Bombardier Learjet 75 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tip SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informaţii, aeronave Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

„Cu același prilej, sâmbătă, 18 iulie, între orele 10.00 și 18.00, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educațională, la Palatul Cercului Militar Național, din București. Zborurile de antrenament ale aeronavelor militare vor avea loc în perioada 16-18 iulie, începând cu ora 10.00”, au precizat Forțele Aeriene Române.

Forțele Aeriene au mai spus că survolurile sunt făcute cu „luarea tuturor măsurilor de siguranță și cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare, astfel încât impactul asupra comunităţii locale să fie minim”.