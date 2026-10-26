De crede Kelemen Hunor că Guvernul Luca Niculescu va rezista până la alegerile din 2028, „cu toate greutățile care vor veni”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a estimat că Guvernul Luca Niculescu „va rămâne până în 2028”, când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare.

Liderul UDMR a afirmat, luni seară, la Digi24, că actualul Guvern este „condamnat” să guverneze până în 2028, deoarece o eventuală moțiune de cenzură nu va putea trece fără sprijinul AUR și „nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR”.

„Fără AUR, nu poți să dai jos Guvernul. Nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR, nici USR, nici noi, bănuiesc că nici PNL, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă nu poate să dea jos nimeni acest Guvern, atunci acest Guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiuni de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028, cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro, ești condamnat la guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre scenariul unei ieșiri a PSD din Guvern, cum s-a întâmplat când social-democrații i-au retras susținerea lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a susținut că situațiile sunt diferite, deoarece atunci era o guvernare de coaliție, iar portofoliile PSD au fost preluate de foștii parteneri, în speță PNL, USR și UDMR.

„Acum nu mai poți să faci această chestiune. Acest joc nu se poate repeta la nesfârșit. Eu mai degrabă cred că ei vor guverna până în 2028, până la alegerile din 2028. Vom vedea, sigur, nu știm ce se va întâmpla, dar în principiu ei vor guverna”, a adăugat el.

Ce a spus despre acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu

Întrebat dacă el crede că formațiunile care au votat pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu vor purta o parte din responsabilitatea acțiunilor guvernamentale, liderul UDMR a apreciat că „foarte puțin”.

El a spus că acordul dintre UDMR și premier „lasă un spațiu de manevră relativ mare” pentru ambele părți, iar Uniunea s-a angajat să nu susțină o moțiune de cenzură în primele șase luni dacă Guvernul „nu încalcă acest acord” și „principiile bunei guvernări”.

„E un acord în care, în preambul, noi spunem că nu este un acord de coaliție, este un acord politic pentru învestirea Guvernului și susținerea punctuală, acolo unde cere o susținere acest Guvern. Vorbește acest acord despre ținta de deficit pentru anul viitor, de rectificare și vorbește de bugetul pentru 2027. Vorbește de SAFE, fiindcă acolo, într-adevăr, mai ales după decizia Curții Constituționale, lucrurile s-au complicat. Și vorbește, în cazul nostru, despre protejarea minorității maghiare în educație și respectarea legislației. Nu este nimic extravagant”, a mai afirmat liderul UDMR.