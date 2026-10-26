De la amintirile părinților la jocurile copiilor. Cum ajung personajele Ice Age într-o colecție de 22 de figurine la Kaufland

Fiecare părinte își dorește, probabil, ca până și cumpărăturile de zi cu zi să devină, măcar uneori, un prilej de joacă pentru copii. Bucuria poate începe cu descoperirea unui personaj preferat, care, pentru cei mici, înseamnă o nouă poveste, iar pentru adulți poate trezi amintiri. Au trecut mai bine de două decenii de la apariția primului film Ice Age, dar Manny, Sid, Diego și Scrat sunt personaje pe care generații diferite continuă să le recunoască. Acum, ele pot fi descoperite și într-o colecție de 22 de figurine disponibilă în magazinele Kaufland, în cadrul unei campanii dedicate clienților care folosesc Kaufland Card XTRA. Figurinele pot fi colecționate și folosite într-un joc de societate, astfel încât cei mici să își poată imagina propriile aventuri alături de personaje.

Campania „O colecție epocală”, desfășurată de Kaufland până pe 3 noiembrie 2026, aduce în atenție un obicei cunoscut multor generații: plăcerea de a colecționa și de a împărtăși această pasiune cu cei apropiați. Dincolo de figurine, colecția oferă și un motiv pentru părinți și copii să descopere împreună personaje și povești.

Continuăm să colecționăm, chiar și atunci când creștem

De la timbre, surprize și abțibilduri până la figurinele personajelor preferate, colecționarea a făcut parte din copilăria multora dintre noi. Poate că nu ne mai amintim fiecare obiect strâns de-a lungul anilor, dar ne amintim bucuria de a găsi piesa care lipsea, schimburile făcute cu prietenii sau nerăbdarea cu care așteptam să descoperim ceva nou. Pentru copii, o colecție poate însemna mai mult decât câteva obiecte așezate pe un raft. Presupune curiozitate, răbdare și, uneori, negociere. Un personaj primit de două ori poate deveni prilejul unui schimb, iar unul greu de găsit poate fi cel mai dorit din întreaga colecție.

Colecționarea poate crea și un punct comun între generații. Părinții își pot aminti filmele pe care le urmăreau, iar copiii pot inventa propriile povești cu aceleași personaje. Universul Ice Age se potrivește acestei idei: Manny este protectorul grupului, Sid este optimistul care încurcă lucrurile fără să vrea, Diego își descoperă treptat loialitatea față de ceilalți, iar Scrat continuă să urmărească aceeași ghindă, indiferent câte obstacole întâlnește.

Deși sunt foarte diferite, personajele ajung să formeze o familie și să treacă împreună prin tot felul de situații, de la cele amuzante până la cele în care trebuie să se ajute reciproc.

O colecție cu 22 de personaje Ice Age

Kaufland a lansat campania „O colecție epocală”, care se desfășoară până pe 3 noiembrie 2026. Colecția include 22 de figurine din universul Ice Age: 19 standard și trei speciale. Printre personaje se numără Manny, Sid, Diego, Scrat, Ellie, Peaches, Granny și Buck. Cele trei figurine speciale sunt Manny, într-o variantă care luminează în întuneric, Sid sclipicios și Carl translucid.

Campania este legată de programul de loialitate Kaufland Card XTRA. Pentru fiecare 100 de lei cheltuiți pe produse eligibile, clienții care folosesc cardul primesc o figurină Ice Age. În plus, anumite produse partenere, semnalizate la raft, oferă figurine suplimentare. Clienții trebuie să scaneze cardul de loialitate la casa de marcat, iar cei care folosesc casele SelfPay pot ridica figurinele de la Biroul de Informații, după obținerea bonului fiscal. Regulile complete și informațiile despre produsele participante pot fi consultate pe pagina campaniei Ice Age.

Pentru cei mici, interesul nu este neapărat legat de lista de cumpărături, ci de personajul pe care urmează să îl descopere. Iar atunci când apare o figurină pe care o au deja, aceasta poate deveni un motiv de schimb cu prietenii sau cu alți colecționari. Pentru a facilita aceste schimburi, Kaufland pune la dispoziție platforma Colecto, unde colecționarii pot găsi alte persoane interesate să facă schimb de figurine și să își completeze colecția.

Patru lumi, 45 de cartonașe și un joc de familie

O colecție poate fi completată și apoi păstrată într-o cutie. Dar ce se întâmplă dacă personajele devin parte dintr-un joc? În cazul campaniei Ice Age, figurinele pot fi folosite și într-un joc de societate inclus în Cutia Colecționarului, disponibilă în magazinele Kaufland, la prețul de 24,99 lei, în limita stocului disponibil. Cutia include un spațiu pentru păstrarea figurinelor, o tablă de joc, 45 de cartonașe cu provocări și un zar. Personajele colecționate devin pioni într-o aventură care se desfășoară în patru lumi: Lumea de Gheață, Lumea Lavei, Lumea Pădurii și Lumea Deșertului.

Fiecare participant își alege personajul preferat și pornește într-o călătorie în care trebuie să depășească obstacole, să descopere surprize și să adune cât mai multe puncte. Scopul este să devină Gardianul Epocii de Gheață. Pentru copii, jocul poate fi o ocazie de a-și folosi imaginația, de a învăța să respecte reguli și de a accepta atât câștigul, cât și pierderea. Pentru părinți, poate fi o modalitate de a petrece timp cu cei mici într-o activitate la care participă toată familia.

Dar jocurile de societate nu înseamnă doar competiție. Contează și discuțiile, alegerile făcute pe parcurs și poveștile care apar în jurul mesei.

Aventura poate continua și dincolo de tabla de joc, printr-un concurs de desen dedicat copiilor. Cei mici își pot pune imaginația la încercare, inspirându-se din universul Ice Age, și pot participa la concursul care oferă vouchere în valoare de 250 de lei pentru fiecare etapă. Este încă o ocazie pentru copii să transforme personajele preferate în propriile povești, de data aceasta prin desen.

Ce rol mai au programele de loialitate, dincolo de reduceri?

Pentru mulți cumpărători, cardurile de loialitate sunt asociate în primul rând cu reducerile, cupoanele și ofertele speciale. În timp, însă, astfel de programe au început să includă și alte tipuri de recompense, de la puncte și oferte personalizate până la campanii tematice și colecții dedicate anumitor categorii de public.

Kaufland Card XTRA funcționează pe acest principiu, oferind utilizatorilor acces la cupoane, promoții și alte beneficii disponibile prin aplicație. Programul permite și participarea la campanii speciale, precum cea dedicată personajelor Ice Age. În acest caz, beneficiul nu se limitează la o reducere, ci include și posibilitatea de a colecționa figurine care pot fi folosite ulterior într-un joc de familie.

Mai multe informații despre funcționarea programului și beneficiile disponibile se găsesc pe pagina Kaufland Card XTRA.

Ce rămâne după ce colecția este completă?

„Ice Age este un univers care aduce împreună generații diferite și care ne-a arătat, cu mult umor, că cea mai puternică turmă este familia pe care ne-o alegem”, spune Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România, într-un comunicat despre lansarea campaniei.

Ideea se regăsește și în povestea personajelor. Deși sunt diferite, ele învață să rămână împreună, să se ajute și să treacă peste obstacole. Este unul dintre mesajele pe care le pot descoperi și copiii care fac acum cunoștință cu universul Ice Age.

În viața de zi cu zi, timpul petrecut în familie nu înseamnă întotdeauna activități planificate cu mult timp înainte. Uneori, poate fi vorba despre un joc început într-o seară obișnuită sau despre o poveste spusă de un părinte.

Poate că nu numărul figurinelor adunate este cel mai important, ci ceea ce se întâmplă în jurul lor: poveștile inventate, râsetele, jocurile și momentele în care părinții și copiii descoperă că pot avea aceleași personaje preferate.

Descoperă colecția Ice Age și beneficiile Kaufland Card XTRA.

Articol susținut de Kaufland