De la Beijing, Lavrov acuză SUA de continuarea strategiei geopolitice fundamentale din Războiul Rece, care ar viza acum și China

Serghei Lavrov, la sosirea lui la Beijing, pe 14 aprilie 2026. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Aflat într-o vizită oficială în China, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a denunțat marți „jocurile foarte periculoase” ale Statelor Unite și ale aliaților lor din Asia, acuzându-i că alimentează tensiunile în regiune și că vor să „îndiguiască” influența Beijingului și a Moscovei, informează AFP.

China și Rusia sunt parteneri economici și diplomatici importanți. Relația lor, consolidată de o rivalitate comună cu Statele Unite, s-a întărit și mai mult de la invadarea Ucrainei de către trupele ruse în 2022.

Primit cu onoruri, Serghei Lavrov a sosit marți la Beijing pentru o vizită de două zile în cadrul căreia cele două puteri se vor „coordona” cu privire la problemele internaționale, potrivit diplomației chineze. Se preconizează că va fi abordat inclusiv subiectul războiului din Orientul Mijlociu.

„În ceea ce privește partea estică a continentului eurasiatic, acolo se desfășoară, de asemenea, jocuri foarte, foarte periculoase”, a afirmat Serghei Lavrov în cadrul întâlnirii sale de la Beijing cu omologul său chinez, Wang Yi, potrivit agenției de presă ruse TASS.

„Fie că este vorba despre problema Taiwanului, despre cea a Mării Chinei de Sud sau despre Peninsula Coreeană, tensiunile sunt alimentate într-un spațiu care, timp de mulți ani, a fost o zonă de cooperare și de bună vecinătate”, a subliniat ministrul rus de Externe.

China consideră că Taiwanul, insulă guvernată democratic, face parte din teritoriul său și se opune cu vehemență numeroaselor vânzări de arme americane către insulă, care, în opinia Beijingului, îi subminează suveranitatea.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo, un aliat apropiat al Washingtonului în regiune, s-au deteriorat, de asemenea, în toamnă, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat că țara lui ar putea interveni militar în cazul unui atac al Chinei asupra Taiwanului.

În Marea Chinei de Sud, China și Filipine, țară cu legături militare strânse cu Statele Unite, își dispută acerb mai multe insule.

„Ei încearcă să demonteze (acest spațiu de cooperare în Asia) prin crearea unor structuri de dimensiuni reduse, bazate pe blocuri, și menite să îngrădească” China și Rusia, a declarat Serghei Lavrov, fără a preciza în mod explicit despre cine vorbea.

Putin și Xi

În ultimii ani, Statele Unite au încheiat tot mai multe alianțe regionale, uneori cu caracter militar, precum AUKUS (cu Australia și Regatul Unit) și Quad (cu India, Japonia și Australia), care vizează, printre altele, contracararea influenței chineze.

Serghei Lavrov a mai declarat că va discuta cu Wang Yi despre viitoarele „contacte” dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping.

Vizita lui Lavrov are loc într-un moment de intensă activitate diplomatică în jurul conflictului din Orientul Mijlociu.

China găzduiește în prezent o serie de lideri străini, toți îngrijorați în diverse moduri de repercusiunile evenimentelor din Orientul Mijlociu, chiar dacă acestea nu au fost anunțate ca fiind subiectul principal al vizitelor lor: prințul moștenitor din Emiratele Arabe Unite, Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, premierul spaniol Pedro Sanchez și președintele vietnamez To Lam.

Marți, Beijingul a adoptat un ton mai dur față de Washington, calificând blocada impusă de armata americană asupra porturilor iraniene, în Golful Persic, drept „periculoasă și iresponsabilă”.

„Îndiguirea” sau „îngrădirea” Rusiei și Chinei, invocată de Lavrov, face referire la politica de „îndiguire” („containment”, în limba engleză), care a fost o strategie geopolitică fundamentală a SUA, adoptată la începutul Războiului Rece, având ca scop principal oprirea expansiunii comunismului și a Uniunii Sovietice (URSS) în lume, în special în țările din Asia.