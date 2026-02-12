De la beneficii „de bifat” la suport real: ecosistemul românesc care vrea să schimbe regulile în wellbeing-ul corporate

C-Levels combină AI cu psihologi, avocați și concierge într-un ecosistem proactiv construit pe o premisă simplă: beneficiile clasice nu mai funcționează.

Cifrele sunt proaspete și greu de ignorat. Indexul stării de bine a angajaților români (RoCoach & Novel Research, ianuarie 2026) arată că unul din patru angajați din mediul urban s-a aflat în 2025 într-o zonă de risc psihologic și burnout. Doar 30% au raportat o stare reală de mulțumire profesională. Scorul general: 70,3 din 100, o zonă pe care cercetătorii o numesc „siguranță moderată, dar fragilă.”

Separat, un studiu APSAP (2024) pe peste 2.000 de angajați a arătat că 40% dintre cei care lucrează în ture se simt permanent epuizați, iar femeile resimt burnout-ul aproape dublu față de bărbați (33% vs. 21%).

Răspunsul tradițional al companiilor? EAP-uri pe care mai puțin de 5% dintre angajați le folosesc vreodată. Sau carduri de masă, fructe la birou și un abonament la sală pe care nimeni nu îl activează. În acest peisaj, un startup românesc vrea să demonstreze că wellbeing-ul se poate livra altfel.

Ce face C-Levels diferit?

C-Levels unește trei servicii pe care profesioniștii le gestionează de obicei separat: suportul psihologic, claritatea juridică și logistica vieții cotidiene. Motorul este Monica AI, un asistent disponibil 24/7 care funcționează ca filtru inteligent: preia cererea în limbaj natural, o clarifică, o direcționează. Când utilizatorul are nevoie de execuție, se deschide un Expert Ticket: un psiholog înregistrat în COR, un avocat membru al Baroului sau un concierge din hospitality preia și finalizează. Totul cu confirmare și follow-up, nu doar recomandări generice lăsate în aer.

Zona de wellbeing se sprijină pe un parteneriat cu unul dintre furnizorii importanți de Mental Health din Europa, iar rețeaua include deja peste 80 de parteneri din România: restaurante, clinici de beauty și dental, spa-uri, hoteluri, săli de sport, cu noi parteneri în curs de integrare. Partenerii sunt selectați pe criterii de calitate și verificare directă, nu agregări automate.

Dimensiunea juridică: un pilon rar întâlnit în wellbeing

La C-Levels, angajații pot obține opinii juridice rapide, revizuire de contracte și ghidare pe Codul Civil, fără jargon.

„Executivii și antreprenorii pierd adesea bani în zone juridice pe care le consideră rezolvate: termeni dezavantajoși în contracte comerciale strategice, expunere personală nejustificată în boarduri, acorduri de confidențialitate insuficiente, clauze ascunse în deal-uri de investiție. În multe cazuri, un răspuns rapid de la un avocat specializat în corporate law ar fi prevenit pierderi semnificative, financiare sau de oportunitate.”

– Av. Cosmin Gherghe, Managing Partner SCA Gherghe & Asociații

De ce acum și de ce în România

„Piața românească e într-un moment de ruptură. Angajații nu mai acceptă beneficii generice. Companiile pierd oameni. Iar soluțiile internaționale nu funcționează aici: nu înțeleg legislația românească, nu au rețele locale, nu oferă suport în limba română de la specialiști licențiați în România.”

– Cristian Constantin, Wellbeing Executive

Modelul nu e inventat de la zero. În SUA și Europa de Vest, ecosistemele de executive support care combină wellbeing, asistență juridică și concierge funcționează deja ca standard pentru companiile care vor să-și păstreze oamenii cheie. C-Levels adaptează acest model la realitățile pieței românești: legislație locală, specialiști licențiați în România, rețea de parteneri verificați pe teren.

Costul real al inacțiunii

Conform estimărilor C-Levels, companiile pierd între 54.000 și 82.000 de euro la fiecare plecare evitabilă a unui executiv, dacă se includ costurile de recrutare, onboarding, productivitatea pierdută și impactul asupra echipei. Platforma pune la dispoziție un calculator de ROI (c-levels.com/workforce-roi-calculator) prin care companiile pot estima în câteva minute costul real al fluctuației de personal și economia potențială a unui program de wellbeing structurat.

Ce urmează

C-Levels oferă evaluare complexă de wellbeing executiv pentru primele 10 companii care se alătură ecosistemului în luna aceasta. În paralel, echipa finalizează „C-Levels Workplace Wellbeing Report RO 2026”, o analiză inedită despre starea leadership-ului românesc, bazată pe date colectate direct de la executivi și middle manageri din companii românești.

La un scor de 70 din 100, zona de confort e doar o iluzie. Companiile care nu investesc acum în wellbeing vor plăti mai târziu, în plecări și performanță pierdută.

Despre C-Levels

C-Levels oferă executivilor, antreprenorilor și profesioniștilor un singur punct de intrare pentru trei nevoi esențiale: Wellbeing & Mental Health, Legal Services și Lifestyle Concierge. Platforma este construită în jurul Monica AI, disponibilă 24/7, care conectează utilizatorii cu psihologi, avocați și concierge licențiați, susținuți de o rețea de peste 80 de parteneri verificați din România.

