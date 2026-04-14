FOTO „Un mesaj direct adresat Washingtonului”, de la bordul distrugătorului Choe Hyon, de 5.000 de tone, transmis de Kim Jong Un

Distrugătorul Choe Hyon efectuează un test de lansare a unei rachete, într-o locație nedezvăluită din Coreea de Nord, pe 12 aprilie 2026. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la testarea unor rachete de croazieră și a unor rachete antinavă lansate de pe un distrugător al marinei, a relatat marți presa de stat de la Phenian.

Aceste teste au avut loc duminică, a indicat agenția oficială Korean Central News Agency (KCNA), și sunt ultimele dintr-o serie recentă de lansări, scrie AFP.

Rachetele au urmat „traiectoriile de zbor stabilite pe cerul de deasupra Mării de Vest a Coreei și și-au atins țintele cu o precizie extremă”, a susținut KCNA, referindu-se la Marea Galbenă.

Exercițiile de testare au fost efectuate de pe nava Choe Hyon, unul dintre cele două distrugătoare nord-coreene de 5.000 de tone introduse anul trecut în serviciul armatei statului comunist.

Kim Jong Un „și-a exprimat marea satisfacție față de consolidarea capacității de acțiune strategică a armatei noastre”, a indicat KCNA.

Totodată, liderul de la Phenian a reafirmat că întărirea forței de descurajare nucleară a Coreei de Nord constituie „sarcina prioritară cea mai importantă”.

🇰🇵🔸North Korean leader Kim Jong-un visited the newest destroyer Choe Hyon and watched the missile test. pic.twitter.com/nHBXIX9fgN — Argonaut (@FapeFop90614) April 14, 2026

„O diferență frapantă față de Iran”

Kim a inspectat de mai multe ori distrugătorul Chloe Hyon și nave similare de război începând de luna trecută. Pentru mai mulți analiști, lansările de rachete au scopul de a arăta Statelor Unite că un eventual conflict cu Phenianul ar fi cu totul diferit de războiul actual din Orientul Mijlociu.

Aceste tiruri de rachete lansate de pe distrugătorul Chloe Hyon sunt „un mesaj direct adresat Washingtonului, care indică faptul că Coreea de Nord va putea paraliza în mod eficient o flotă de nave și portavioane americane în timp de război”, consideră Lim Eul-chul, cercetător la Institutul de Studii privind Orientul Îndepărtat al Universității Kyungnam din Coreea de Sud.

„O diferență frapantă față de Iran este că rachetele sale de croazieră antinavale sunt concepute pentru a transporta ogive nucleare tactice”, a adăugat el.

Bazându-se pe imagini din satelit furnizate de o companie de informații cu sediul în Statele Unite, deputatul sud-coreean Yoo Yong-won a declarat luna aceasta că Phenianul „accelerează modernizarea forțelor sale navale datorită ajutorului militar din partea Rusiei”.

Coreea de Nord a trimis soldați și obuziere de artilerie pentru a sprijini Rusia în luptele din Ucraina și primește în schimb ajutor tehnologic și militar de la Moscova, spun experții.