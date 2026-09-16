De la cancere avansate la tumori la copii: Revoluția chirurgiei robotice și a echipelor multidisciplinare la Spitalul Regina Maria Cluj

Tratamentul cazurilor complexe este decis de o echipă multidisciplinară și nu de un singur medic. Prof. dr. Adrian Bartoș, medic primar de Chirurgie generală și șef de Secție la Spitalul Regina Maria din Cluj, coordonează o astfel de echipă care operează cazuri medicale complexe atât oncologice, cât și tumori benigne, dar atât de grave încât pot distruge calitatea vieții pacienților. Iar pacienții sunt atât adulți, cât și copii. Fiecare caz este analizat cu atenție, astfel încât să primească o abordare personalizată. Pentru că niciun caz nu seamănă cu celălalt. Profesorul Bartoș explică ce servicii medicale oferă un centru de tumori avansate, așa cum există la Cluj, și care sunt beneficiile pentru pacienții de toate vârstele.

Diagnosticul oncologic este unul greu de dus atât pentru pacient, cât și pentru familia acestuia. Timpul devine și mai prețios, iar fiecare clipă contează pe traseul de la stabilirea diagnosticului și până la instituirea tratamentului potrivit. Centrele de tumori avansate, așa cum este cel de la Regina Maria din Cluj, sunt cea mai bună opțiune și asta din mai multe motive. „Un astfel de centru integrat de tumori este important atât pentru pacienți, cât și pentru medici. Plecând de la nevoile unui pacient cu cancer trebuie să ne gândim că, în primul rând, el are nevoie de o ghidare rapidă către un diagnostic corect și complet. Acest lucru duce apoi la un tratament la fel de rapid și de eficient”, subliniază prof. dr. Adrian Bartoș, medic primar de Chirurgie generală.

1. Decizii salvatoare în Tumor Board: Nicio șansă irosită în lupta cu cancerele abdominale

Practic, adaugă acesta, în Spitalul Regina Maria Cluj, prin crearea acestui centru, s-a reușit formarea unei echipe multidisciplinare care să acopere toate nevoile unuii pacient. Și medicii sunt în avantaj pentru că toți cei din echipă beneficiază de expertiza celorlalte specialități medicale reușind în acest fel să ofere un maximum de eficiență în tratamentul oferit.

„Ca să vă dau un exemplu, atunci când există suspiciunea unui cancer la un pacient sau chiar dacă acesta vine deja cu un diagnostic confirmat și ajunge la noi pentru a fi tratat, cazul este supus unei discuții multidisciplinare – așa-numitul Tumor Board – adică acea ședință multidisciplinară în care deciziile se iau mereu împreună. Cu medicul internist, cu medicul gastroenterolog, cu medicul oncolog, cu medicul genetician și cu alții. Astfel, optimizăm toți pașii care duc la un diagnostic corect și la un tratament optim pentru pacient pentru că în chirurgia oncologică, principalul obiectiv este creșterea supraviețuirii și menținerea calității vieții”, explică profesorul Bartoș.

Pe lângă o echipă medicală de top, coordonată de prof. dr. Adrian Bartoș – chirurg cu o vastă experiență în tratarea cancerelor avansate și tratament personalizat în funcție de nevoile pacienților, Centrul integrat pentru tumori avansate abdomino-pelvine și boli ale peritoneului de la Regina Maria din Cluj oferă și metode de tratament chirurgical minim-invazive, laparoscopice sau robotice, precum și soluții de ultimă generație pentru gestionarea bolilor maligne ale peritoneului. Aceasta înseamnă inclusiv procedurile HIPEC (Chimioterapia Intraperitoneală Hipertermică) – o formă de chimioterapie încălzită administrată direct în cavitatea abdominală și PIPAC (Chimioterapia Intraperitoneală Presurizată cu Aerosoli).

La Spitalul Regina Maria Cluj, fiecare caz beneficiează de o abordare personalizată

În cadrul centrului, drumul către vindecare al pacienților este continuu monitorizat, cu grijă, empatie și profesionalism.

2. Endometrioza severă, abordată ca un puzzle: Când ginecologul, chirurgul digestiv și urologul operează împreună

Endometrioza este una dintre patologiile cu adresabilitate mare din cadrul Centrului. Această boală ginecologică este cronică și poate afecta femeile de orice vârstă, impactul asupra calității vieții fiind unul major. La nivel Mondial, statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că 10% dintre femei suferă de endometrioză într-un grad mai mare sau mai mic. Puține dintre acestea sunt diagnosticate corect, astfel încât să primească un tratament adecvat.

Boala este caracterizată prin prezența de țesut similar endometrului – mucoasa care căptușește interiorul uterului și sângerează la fiecare menstruație – și în afara cavității uterine. De foarte multe ori, durerea din endometrioză implică ovarele, trompele uterine, vaginul, precum și membrana care acoperă pelvisul. Țesut similar endometrului poate apărea și la nivelul intestinelor și al altor organe interne.

Atenția la detalii a echipei medicale face ca beneficiile pentru pacienți să fie maxime

„Diagnosticul de endometrioză este unul delicat. Sunt paciente care au probleme legate de calitatea vieții, iar tratamentul endometriozei, atunci când acest diagnostic este stabilit corect în cadrul unei echipe coordonate de medicul ginecolog, este unul complex. Și este complex pentru că trebuie să ofere un tratament curativ pe toate liniile pe care endometrioza le presupune. Adică, în afara sferei ginecologice care poate să fie afectată de aceste depuneri de țesut endometrial, acestea se pot găsi și pe organele digestive, pe diafragm (mușchiul dintre abdomen și torace – n.red.), pe alte structuri care fac parte din sistemul urogenital. Și de aceea suntem convinși că doar un tratament multidisciplinar poate să optimizeze recuperarea și tratamentul optim al pacientelor noastre. De aceea lucrăm într-o echipă din care face parte medicul ginecolog, medicul chirurg generalist și alte sepecialități înrudite. Medicul ginecolog coordonează această echipă. Eu, în calitate de chirurg generalist și în speță chirurg digestiv, ofer expertiza mea în chirurgia digestivă, atunci când este nevoie de rezecții la nivelul rectului, intestinului subțire, atunci când este nevoie. Urologul, la fel, face parte din această echipă multidisciplinară”, subliniază prof. dr. Adrian Bartoș.

3. Cum adaptează chirurgii tehnologia robotică celor mai mici pacienți: „Un copil nu este un adult în miniatură”

Și nu în ultimul rând, Centrul oferă soluții medicale moderne și pentru cei mai mici dintre pacienți – copiii. În abordarea bolilor de care suferă cei mici trebuie pornit de la principiul că un copil nu este un adult în miniatură, subliniază profesorul Bartoș: „Are particularitățile sale și de aceea ne bucurăm să oferim în Spitalul Regina Maria Cluj o expertiză pe un diagnostic extrem de bine pus la punct în secția de chirurgie pediatrică care acoperă atât patologia cronică, cât și patologia de urgență. Și de aceea oferim aceeași paletă largă și în ceea ce privește tratamentul chirurgical oferind expertiză în chirurgia digestivă, în chirurgia hepatobiliopancreatică, în chirurgia tuturor organelor din cavitatea abdominală. Putem oferi acest tratament și prin abordare minim-invazivă”.

Aceasta înseamnă, mai spune profesorul Bartoș, chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică pentru toate bolile sistemului digestiv ale copilului, ale sistemului hepatobiliopancreatic, pentru bolile pancreatice, pentru tumori hepatice și, deopotrivă, pentru patologia benignă de care copiii, din păcate, pot suferi.

Profesorul explică avantajele chirurgiei robotice, posibilă înclusiv în cazul copiilor: „Abordarea robotică minim-invazivă vine cu o serie de avantaje legate de o finețe extremă a mișcărilor chirurgicale peste care se suprapune o vizualizare foarte bună a organelor. Acestea vin să sublinieze faptul că acele organe fine și anatomia fină a copilului poate fi abordată și prin robotică. Și noi oferim acest tip de tratament pentru toată paleta de diagnostice din sfera digestive, inclusiv a pancreasului, ficatului, căilor biliare. Sigur, robotul se folosește la anumite dimensiuni minime. Nu sunt limite de vârstă teoretice, dar, practic, adaptăm această tehnică în funcție de particularitățile anatomice ale copilului”.

Ghidaj pas cu pas: Rolul navigatorului medical pe traseul de la diagnostic la vindecare

Pacienții Centrului integrat de tumori avansate de la Cluj beneficiază de un program de navigație în care un navigator medical se asigură că pacientul și familia lui obțin toate informațiile legate de boală și le înțeleg, parcurg rapid toți pașii necesari de la diagnostic și până la tratament și beneficiază de susținere pe tot acest parcurs.

Articol susținut de Regina Maria