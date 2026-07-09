De la cashless la EC Train: ghid de pregătire pentru Electric Castle 2026

Primul bass, primul apus în camping, prima fotografie cu rața sau literele de la castel – pentru ca toate acestea să nu fie amânate de detalii organizatorice, Electric Castle recomandă participanților să își pregătească din timp experiența de festival. Organizatorii au alcătuit o lista scurtă de lucruri ce trebuie bifate înainte de a ajunge pe domeniul Banffy, din Bonțida, pentru a 12-a ediție a evenimentului.

Brățările de acces și bilete de transport sunt deja disponibile

Ridicarea brățărilor de acces în aceste zile salvează timp de acces în festival. În Cluj-Napoca și București sunt deschise,7 puncte de ridicare, plus opțiunea de a le „comanda” prin Wolt, cu livrare. Activarea contului cashless și încărcarea acestuia online înainte de sosirea la festival este practică și permite o bună organizare a bugetului. Electric Castle rămâne un festival complet cashless, ceea ce înseamnă că toate plățile realizate atât în festival, cât și în EC Village, se fac exclusiv cu ajutorul brățării de acces. Vor exista puncte de încărcare, cu cardul sau cash, și în festival.

Pentru transport, organizatorii recomandă evitarea deplasării cu mașina personală, în favoarea trenurilor și autobuzelor dedicate. EC Train rămâne cea mai rapidă variantă de acces din Cluj-Napoca către festival, călătoria până la Bonțida durând aproximativ 40 de minute. Varianta deplasării cu trenul există și pentru cursele operate de CFR, toate trenurile care tranzitează gara Bonțida, în perioada 15-19 iulie, urmând să oprească aici. Este cea mai ieftină variantă de transport, însă festivalierii trebuie să ia în calcul și plimbarea pe jos de la gară, în festival. Autobuzele EC vor circula non-stop între Cluj-Napoca și festival pe întreaga durată a evenimentului, cu alternative de preț în funcție de oră. Biletele pot fi deja cumpărate online.

Campingul EC Village și prima noapte de petrecere pre-festival

Accesul în camping se deschide pe 15 iulie, ora 12:00 si are din prima seară programată Sleepover Party, cu Wilkinson și partiboi 69, cu acces liber pentru oricine deține o brățară de festival.

Cei care vor locui în EC Village, și nu numai, sunt încurajați să se pregătească pentru toate scenariile meteo, experiența edițiilor anterioare demonstrând că Bonțida poate însemna, în aceeași zi, temperaturi ridicate, ploi și nopți răcoroase. Organizatorii reamintesc și faptul că anumite obiecte nu pot fi introduse în festival sau în zona de camping, printre acestea numărându-se recipientele reutilizabile din sticlă sau metal, alcoolul adus din exterior, dronele, armele sau sistemele audio de mari dimensiuni.

De salvat în telefon

+40741069443 este numărul pe care participanții îl pot apela pentru Safety Line. Echipa de aici este în legătură directă cu toți cei implicați în securitatea festivalului și autorități. În plus, EC continuă parteneriatul cu paginadepsihologie.ro care va asigura o echipă de psihologi pentru situații care au nevoie de asistență specializată.

Pentru orice probleme privind transportul, participanții pot contacta organizatorii la +40752653049 sau le pot scrie direct pe chatul dedicat de Whatsapp.

Aplicația EC vine cu multe noutăți la ediția din 2026, pe lângă organizarea programului, noutăți în timp real, prin intermediul ei participanții îți vor putea crea propriul film de festival și să-și salveze toate trupele pe care le descoperă, pentru a se bucura de experiență ulterior.

Mai multe informații utile pentru pregătirea unui EC 2026 fără bătăi de cap pot fi găsite aici.

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