La început, fabrica Connect Group din Oradea gestiona câteva sute de componente. Astăzi, compania operează peste 50.000 de piese și folosește mai mult de 30 de sisteme de depozitare automată Kardex. În spatele acestei evoluții se află o strategie construită treptat: investiții în automatizare, integrarea tehnologiei în fluxul de producție și un parteneriat care a evoluat odată cu nevoile companiei.

Creșterea afacerii a adus și o provocare logistică: cum pot fi gestionate volume tot mai mari de componente, astfel încât comenzile să fie onorate rapid și cu precizie?

În spatele operațiunilor de producție ale Connect Group – de la ansambluri electronice și cabluri electrice până la soluții de tip Box Build – se află o infrastructură de depozitare care s-a dezvoltat odată cu afacerea în ultimii 30 de ani.

„Avantajele pe care le vedem sunt multiple. În primul rând, câștigi spațiu de producție. Un alt avantaj este eficiența operațională, deoarece operatorii nu mai trebuie să se deplaseze extensiv dintr-o locație în alta”, explică Octavian Malan, Director de Operațiuni la Connect Group Oradea.

De la spațiu limitat la depozitare automată

Pe măsură ce operațiunile companiei s-au extins, spațiul a devenit o resursă din ce în ce mai importantă. Sistemele automate de depozitare au permis utilizarea spațiului pe verticală și eliberarea suprafeței la sol pentru echipamente suplimentare de producție. În acest fel, compania și-a extins capacitatea de producție și a gestionat volume mai mari.

În funcție de tipul și de dimensiunea componentelor, Connect Group utilizează diferite sisteme automate de depozitare și recuperare (ASRS), fabricate în Germania. Pentru componentele electronice mici sunt folosite caruselele verticale Kardex Megamat, iar pentru materiale cu volume mai mari sunt utilizate lifturile verticale Kardex Shuttle.

Pentru ca aceste sisteme să funcționeze ca parte a aceluiași flux operațional, ele sunt integrate cu SAP prin soluția Kardex Drive. Astfel, informațiile despre stocuri și mișcarea componentelor pot fi urmărite în timp real.

sursa foto: Kardex

Viteza și precizia, două condiții esențiale pentru producție

Într-o fabrică din industria electronică, fiecare componentă trebuie să ajungă la momentul potrivit pe linia de producție. Căutarea manuală a materialelor, deplasarea între diferite zone de depozitare sau erorile de inventar pot afecta întregul flux.

Sistemele de depozitare automată reduc timpul necesar pentru localizarea, pickingul și livrarea componentelor către producție. De asemenea, integrarea cu sistemele informatice existente contribuie la o acuratețe mai bună a stocurilor.

Un parteneriat construit treptat, timp de trei decenii

Colaborarea dintre Connect Group și Kardex a început acum 30 de ani, cu sisteme Kardex relocate în Oradea din alte entități ale companiei din Europa. Odată cu dezvoltarea afacerii, investițiile în automatizare au continuat. Astăzi, primele sisteme mutate încă funcționează alături de echipamente noi, adaptate cerințelor actuale.

Pentru o infrastructură care deservește direct producția, continuitatea funcționării este esențială. De aceea, mentenanța preventivă și service-ul contribuie la reducerea riscului de întreruperi și la menținerea sistemelor în funcțiune pe tot parcusul ciclului lor de viață.

Pentru Connect Group, continuitatea colaborării este legată de tehnologie, de flexibilitatea de a adapta soluțiile existente la cerințe noi și de încrederea construită în timp.

De la Oradea la operațiuni globale

Pe măsură ce Connect Group continuă să-și extindă prezența dincolo de Europa, cu fabrici în China, Mexic și SUA, infrastructura și experiența acumulată în Oradea sunt valorificate și în optimizarea operațiunilor din celelalte entități ale companiei.

Atunci când organizațiile cresc și lanțurile de producție devin mai complexe, automatizarea depozitării devine o prioritate. Localizarea rapidă a materialelor, reducerea erorilor de picking și precizia stocurilor devin parte din infrastructura necesară pentru scalare.

În România, Kardex a instalat peste 600 de sisteme de depozitare automată în industrii precum electronică, industria auto, farmaceutică, retail, e-commerce, apărare și 3PL. Compania are o echipă locală la Timișoara și tehnicieni în întreaga țară.

Pentru Connect Group, cei 30 de ani de colaborare cu Kardex arată cum depozitarea automată poate evolua odată cu afacerea: de la gestionarea câtorva sute de componente la peste 50.000 de piese și la susținerea unei producții cu prezență internațională.

Articol susținut de Kardex