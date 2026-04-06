De la El Niño la raftul de Paște: cum se transferă crizele globale în prețul cozonacului

Deși comercianții anunțaseră că vor încerca să țină jos prețurile la alimente până după Paște, scumpirile ingredientelor folosite la fabricarea cozonacilor sunt notabile, arată datele transmise la solicitarea HotNews de Institutul Național de Statistică.

Pudra de cacao s-a scumpit cu aproape 50%, după ce recoltele din Coasta de Fildeș și Ghana (țări care asigură aproximativ 60-70% din cacaoa mondială) au fost afectate de fenomene meteorologice extreme, inclusiv căldură, ploi neregulate și fenomenul climatic El Niño, care au redus randamentele și calitatea.

Aceste condiții au alimentat, de asemenea, boli fungice, cum ar fi păstaia neagră și lăstarii umflați, reducând și mai mult volumul de boabe sănătoase disponibile pentru măcinare în unt și pudră.

Scumpiri mari a cunoscut si ciocolata (aproape 30%), arată datele INS, cauza principală fiind scumpirea pudrei de cacao.

De asemenea, miezul de nucă s‑a scumpit cu peste 17% pentru că cererea internă a crescut mult mai repede decât oferta, iar costurile cu forța de muncă sezonieră, energia, ambalajele și transportul au urcat și ele.

Prețul ouălor a crescut și el, în principal din cauza scumpirii puternice a furajelor și energiei, a focarelor de gripă aviară care au redus efectivele și a costurilor generale mai mari din ferme și lanțul de distribuție

Președintele Romalimente, Aurel Popescu, a spus luni la un post de radio că prețurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2025, însă, după Paște, sunt posibile noi majorări, în contextul creșterii costurilor cu energia, gazele și combustibilii.