De la Emirates la Wizz Air, marile companii aeriene mizează acum „all-in” pe internetul Starlink

Avion Airbus A380 Emirates A6-EUA, pe Aeroportul Internațional Leonardo Da Vinci din Fiumicino (Italia), 24 mai 2026. FOTO: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Serviciul prin satelit Starlink, operat de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, domină piața pe măsură ce Wi-Fi-ul la bordul aeronavelor devine un avantaj important.

Președintele companiei aeriene Emirates, Tim Clark, a acordat săptămâna aceasta serviciului Starlink al lui Elon Musk cea mai puternică susținere de până acum, scrie The National News.

Marți, la Salonul Aeronautic de la Berlin, Clark a declarat că Emirates a înregistrat o creștere a cererii de când a introdus serviciul de internet prin satelit la bordul avioanelor sale, anul trecut.

Comentariile lui au venit în contextul în care companiile aeriene din întreaga lume se grăbesc să adopte tehnologia Starlink – rețeaua de internet prin satelit operată de SpaceX, compania lui Musk.

Cea mai recentă este Wizz Air, care a anunțat săptămâna aceasta că va începe implementarea serviciului începând cu 2027, devenind prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care face acest lucru.

Ce este Starlink

Starlink este un serviciu de internet prin satelit operat de SpaceX.

Spre deosebire de sistemele tradiționale de internet la bordul avioanelor, care se bazează pe sateliți geostaționari ce orbitează la aproximativ 36.000 de kilometri deasupra Pământului, Starlink utilizează mii de sateliți pe orbită joasă, poziționați mult mai aproape de planetă. Acest lucru reduce latența și permite viteze semnificativ mai mari, făcând ca activități precum streamingul video, mesageria și apelurile video să se desfășoare fără întreruperi în timpul zborurilor.

De ce se grăbesc companiile aeriene să adopte Starlink

Un studiu din 2025 publicat în Journal of Air Transport Management arată că rutele care oferă Wi-Fi atrag un procent mai mare de pasageri, ceea ce sugerează faptul că o asemenea opțiune precum conectivitatea la bord poate influența deciziile de rezervare.

Clark a spus că Emirates lucrează pentru a introduce Starlink pe cât mai multe dintre aeronavele companiei. Operatorul aerian a anunțat anul trecut că intenționează să instaleze serviciul pe toate cele 232 de aeronave din flota sa activă până la jumătatea anului 2027.

Deși Emirates nu a dezvăluit câte aeronave au fost echipate până în prezent, compania a aformat în aprilie că peste 650.000 de pasageri au zburat deja pe avioane dotate cu Starlink.

Decius Valmorbida, președintele diviziei de turism al companiei de tehnologie turistică Amadeus, a declarat că Wi-Fi-ul gratuit și rapid la bord va deveni în curând un „factor de schimbare” pentru industrie.

„Va deveni o necesitate atât de mare încât fiecare companie aeriană se va grăbi să aibă propria ei versiune. Devine un element indispensabil”, a declarat Valmorbida, pentru agenția internațională de presă Reuters.

Dar nu toate companiile aeriene sunt convinse de acest lucru.

Michael O’Leary, directorul executiv al companiei aeriene low-cost Ryanair, a exclus instalarea Starlink în întreaga flotă a companiei sale, afirmând că ar putea costa până la 250 de milioane de dolari pe an, inclusiv consumul mai mare de combustibil cauzat de echipamentul suplimentar. Comentariile lui au stârnit o dispută publică cu Musk în ianuarie, care a dus la un schimb de insulte între cei doi directori.

Compania aeriană britanică low-cost easyJet a subliniat, de asemenea, provocările financiare asociate cu furnizarea de internet prin satelit pentru o flotă numeroasă.

Ce companii aeriene oferă deja serviciul Starlink

Qatar Airways a devenit prima companie aeriană din Orientul Mijlociu care a introdus serviciul Starlink la bordul aeronavelor sale, odată cu lansarea acestuia în octombrie 2024. Compania aeriană Emirates a fost următoarea, cu o implementare ambițioasă, creând ceea ce descrie ca fiind cea mai mare flotă internațională de avioane cu fuselaj larg din lume echipată cu tehnologia Starlink.

Dincolo de Golful Persic, Starlink este disponibil pe aeronavele operate de United Airlines, Hawaiian Airlines, airBaltic, Air France și operatorul public de zboruri charter din SUA, JSX.

Ce operatori implementează Starlink

Gulf Air din Bahrain este cea mai recentă companie aeriană din Orientul Mijlociu care a semnat un acord cu Starlink pentru a implementa internetul de mare viteză în întreaga sa flotă, prima aeronavă urmând să ofere serviciul în cursul acestui an.

Flydubai a anunțat anul trecut că a ales Starlink ca partener pentru conectivitatea în timpul zborurilor, serviciul urmând să fie lansat în acest an.

Grupul Lufthansa – care include Swiss, Austrian Airlines și Brussels Airlines – a anunțat în ianuarie că instalează Starlink și se așteaptă să înceapă să ofere acest serviciu în a doua jumătate a acestui an.

Southwest Airlines se așteaptă ca prima ei aeronavă echipată cu Starlink să intre în serviciu la sfârșitul acestei luni și își propune să realizeze peste 300 de conversii până la sfârșitul anului, în timp ce American Airlines a transmis, în luna mai, că va echipa peste 500 de aeronave cu fuselaj îngust cu Starlink, începând cu începutul anului 2027.

Printre alte companii aeriene care au anunțat planuri privind Starlink se numără Alaska Airlines, Air New Zealand, Korea Air, Air Busan, precum și transportatorii IAG: British Airways, Aer Lingus, Iberia și Vueling.

Este garantată dominația Starlink?

În timp ce Starlink, compania lui Musk, conduce în topul preferințelor, rețeaua concurentă de sateliți pe orbită joasă a lui Jeff Bezos, Amazon Leo, câștigă și ea teren – deși se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. Companiile aeriene americane Delta și JetBlue Airways au semnat contracte cu Amazon Leo.

Deocamdată, însă, Starlink pare să fi stabilit un avantaj. Potrivit firmei de consultanță în aviație Valour, Starlink are acum contracte care acoperă peste 7.000 de aeronave la nivel mondial, ceea ce îi conferă, conform analiștilor, un avantaj „de necontestat” față de rivali, a mai scris agenția Reuters.