Schimbare îndrăzneață anunțată astăzi de Wizz Air pentru toți clienții. E prima companie low-cost din Europa care face această mutare

Începând din 2027, compania maghiară Wizz Air va introduce internetul la bord prin tehnologia oferită de Starlink, compania deținută de Elon Musk.

Pasagerii vor putea beneficia de internet de mare viteză, fiabil și cu latență redusă la altitudini de peste 9.000 de metri. Toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt preconizate să fie echipate cu Starlink, oferind o experiență consecventă la bord, indiferent de rută sau destinație, anunță compania într-un comunicat de presă.

Începând din 2027, instalarea sistemelor va fi implementată treptat, iar compania intenționează să introducă internetul la bordul întregii sale flote, devenind prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care aduce tehnologia avansată de internet în zbor de la Starlink pentru milioane de călători.

„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni”, a spus Ian Malin, Chief Commercial Officer în cadrul Wizz Air. „În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air. Let’s WIZZ!”, a adăugat acesta.

Ryanair nu crede că pasagerii sunt dispuși să plătească pentru internet la bord. Schimb de replici cu Elon Musk

Mutarea făcută de Wizz Air are loc în contextul în care la începutul acestui an, compania irlandeză Ryanair, prezentă și ea puternic pe piața românească, anunță că nu va introduce internetul oferit de Starlink la bordul avioanelor sale.

Decizia a marcat un schimb dur de replici între șeful Ryanair și miliardarul american.

’Leary a respins ideea de a echipa oricare dintre cele peste 600 de avioane ale Ryanair cu Starlink-ul lui Musk, invocând impactul costurilor suplimentare de combustibil cauzate de antenă și estimând că serviciul ar costa companiile aeriene până la 250 de milioane de dolari pe an.

„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor mediu de o oră”, a declarat șeful Ryanair pentru Reuters.

Musk a răspuns pe platforma sa de socializare X, afirmând că O’Leary este „dezinformat” și susținând că Ryanair nu știe cum să măsoare impactul echipamentelor Starlink asupra consumului de combustibil.

Într-un interviu ulterior la postul de radio irlandez Newstalk, joi, O’Leary a spus că Musk nu știe „absolut nimic” despre aviație, numindu-l pe miliardarul american un „idiot” și descriind X ca fiind o „hazna”.

Elon Musk, a cărui companie SpaceX operează serviciul de internet prin satelit Starlink, a ripostat vineri.

„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a postat Musk pe X. Când un urmăritor a sugerat că Musk ar trebui să cumpere Ryanair și să-l concedieze el însuși pe O’Leary, Musk a răspuns: „Bună idee”.