De la exil la escrocherie: căderea magnatului care promitea să răstoarne Beijingul

Guo Wengui, considerat cândva unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din China, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru o escrocherie de miliarde de dolari, scrie BBC.

Fostul magnat imobiliar a fugit din China în SUA în 2017, unde s-a reinventat ca un critic acerb al Partidului Comunist și și-a construit o comunitate de fani loiali online.

Însă Guo a fost ulterior condamnat pentru organizare și desfășurare a activității ilegale, fraudă și spălare de bani .

Judecătoarea Analisa Torres de la Curtea din New York a declarat că Guo „i-a exploatat pe cei care încercau să aducă democrația în China”, luându-le banii pentru a-și finanța stilul de viață extravagant.

BBC a contactat reprezentanții lui Guo pentru comentarii.

Guo – care este cunoscut sub mai multe nume, inclusiv Miles Guo și Ho Wan Kwok – a fost condamnat într-o sală de judecată plină de susținătorii săi.

Procurorul american Sean S Buckley a declarat pentru BBC: „În loc să se mulțumească cu numeroasele oportunități legitime care i s-au oferit, Guo a exploatat încrederea pe care mii de oameni și-o puseseră în el, pentru propria lăcomie.”

„Sentința de astăzi arată că faima și bogăția nu te plasează deasupra legii și că escrocii care victimizează familiile pentru a se îmbogăți vor suporta consecințe semnificative”, a declarat Buckley.

Înainte de a fugi din China, Guo și-a construit o avere ca dezvoltator imobiliar și avea legături bune cu guvernul țării.

Dar a cerut azil în SUA după ce a fost acuzat de înalți oficiali chinezi de corupție.

Guo a devenit un critic al regimului comunist chinez și și-a cultivat o largă comunitate online de adepți în rândul comunității chineze din SUA.

Procurorii au declarat că Guo a strâns peste 1 miliard de dolari de la urmăritorii online, care i s-au alăturat în scheme de investiții și criptomonede între 2018 și 2023.

Banii strânși au fost folosiți pentru a finanța stilul de viață opulent al lui Guo, care includea o vilă de 4.600 de metri pătrați, un Lamborghini de 1 milion de dolari și un iaht de 37 de milioane de dolari, au spus aceștia.

Guo a negat acuzațiile, spunând că fondurile au fost folosite pentru activismul său politic.

El a construit legături cu alți critici ai Chinei, inclusiv cu Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump.

Bannon și Guo au apărut adesea în videoclipuri online și, în 2020, au lansat o campanie numită Noul Stat Federal Chinez, cu scopul de a răsturna Partidul Comunist Chinez.

Mai târziu în acel an, Bannon a fost arestat pe iahtul lui Guo în Connecticut. Bannon a fost acuzat într-un caz fără legătură cu acesta, de fraudă.

Bannon a pledat vinovat într-un tribunal din Manhattan și a primit o pedeapsă de eliberare condiționată timp de trei ani.