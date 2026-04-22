De la lideri la schimbare reală: RBL Summit 2026 aduce la București liderii de business ai României într-un an marcat de incertitudini globale

Pe 28 și 29 aprilie 2026, J.W. Marriott Grand Hotel din București devine epicentrul mediului de afaceri românesc, găzduind cea de-a XIV-a ediție a RBL Summit, organizat de Fundația Romanian Business Leaders (RBL). Desfășurat sub tema „Puterea transformării. De la lideri la schimbare reală”, evenimentul reunește peste 400 de antreprenori, executivi de top, reprezentanți ai administrației și ai societății civile, într-un moment definitoriu pentru România și pentru economia europeană.

Într-un context marcat de reconfigurări geopolitice profunde, competiție tehnologică accelerată și nevoia de repoziționare strategică a economiei europene, ediția din acest an își propune să ofere o radiografie clară a anului 2026 și soluții pentru ca România să își consolideze avantajul competitiv.

5 scene tematice: o radiografie completă a deciziilor critice pentru 2026

Agenda celor două zile este structurată pe cinci scene simultane, fiecare abordând un set clar de priorități, de la decizii macroeconomice la implementarea noilor tehnologii și buna guvernare, pentru a acoperi complexitatea mediului de afaceri actual:

Mainstage (perspective macro & leadership): oferă imaginea de ansamblu asupra direcției României și a Uniunii Europene. Sesiunile explorează reperele geopolitice, radiografia economică a anului 2026 și rolul inteligenței artificiale ca noul co-pilot al deciziei de business. Printre speakerii renumiți ce vor fi prezenți se numără experți internaționali precum Loredana Pădurean (Profesor la Northeastern University, Boston) și Etienne Wenger-Trayner (pionier global al conceptului de „Social Learning”) , alături de lideri recunoscuți din România: Sergiu Neguț , Felix Pătrășcanu , Alexandru Lăpușan , Cezara Lisman , Ionuț Tata și Claudiu Tufiș .

Stage 2 (dezvoltarea ecosistemului antreprenorial): un spațiu profund tehnic și strategic, dedicat scalării regionale, atragerii de investiții și instrumentelor de business intelligence. Aici se vor diseca subiecte precum arhitectura unei investiții de succes, interpretarea rapoartelor financiare pentru profitabilitate și integrarea practică a AI-ului în companii. Printre speakeri se regăsesc Bogdan Iordache , Iulian Cîrciumaru , Cosmin Negrescu , Sebastian Boureanu , Adriean Pârlog și Iulian Fota .

Stage 3 (impact & schimbare sistemică): o scenă dedicată leadership-ului responsabil, facilitată de specialiști precum Alina Burlacu . Discuțiile explorează modul în care inițiativele de business pot trece de la tratarea simptomelor la rezolvarea cauzelor profunde ale problemelor sociale.

Stage 4 (bună guvernare): performanța economică necesită instituții credibile. Discuțiile, desfășurate sub regulile confidențialității Chatham House, vor aborda mecanisme inovative de finanțare municipală și colaborarea interinstituțională, alături de experți precum Marius Cara , Ioana Melenciuc și reprezentanți ai societății civile.

Stage 5 (conectare & comunitate): networking-ul este transformat într-un instrument strategic. Prin formate accelerate de tip Community Practice (1-la-1) și RBL Circles, participanții sunt ghidați să construiască parteneriate reale, transparente și orientate spre acțiune.

Inovație și recunoașterea excelenței

Un element central al ediției din acest an este Fabrica de Proiecte RBL, o platformă care structurează și validează inițiativele antreprenoriale ale susținătorilor din comunitatea RBL încă dinaintea evenimentului. Ideile pot fi înscrise până pe 15 aprilie pe fabrica.rbls.ro, urmând să fie prezentate și accelerate în cadrul evenimentului.

Agenda RBL Summit 2026 este completată de momente de referință care celebrează performanța în domenii critice pentru viitorul României:

Gala MERITO (28 aprilie, 17:30): Recunoașterea profesorilor care generează impact real în sistemul de educație.

Premiile RBL (29 aprilie, 16:05): Celebrarea liderilor și inițiativelor cu un impact măsurabil în societate.

Finala Tineri în Arenă – TiA (29 aprilie, 17:15): Spațiul de validare și conectare cu investitorii pentru următoarea generație de tineri antreprenori.

RBL Summit 2026 se conturează ca un spațiu esențial de aliniere pentru liderii care înțeleg că performanța, coeziunea socială și credibilitatea merg mână în mână.

Agenda completă, lista integrală a speakerilor și biletele de acces sunt disponibile pe www.rbls.ro/eveniment/rbl-summit-2026.

