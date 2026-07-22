De la media 9,50 în gimnaziu la 1,75 la Evaluarea Națională. Ce spun diferențele uriașe dintre catalog și examen

Pentru 4.558 dintre cei 15.422 de candidați din București, media de la Evaluarea Națională 2026 a fost cu cel puțin două puncte mai mică decât media V–VIII. În sute de cazuri, distanța dintre catalog și examen a ajuns la patru sau chiar cinci puncte. Lucrurile stau la fel și în instituțiile de învățământ din țară. O analiză realizată pe discipline de directorul unei școli din Balș, județul Olt, arată că cele mai mari discrepanțe apar la rezultatele de la Limba și literatura română. Cum se explică ruptura dintre mediile din catalog și cele de la examen?

După patru ani de gimnaziu, un copil de la Școala Gimnazială nr. 54 din București a absolvit cu media generală 9,50. La Evaluarea Națională 2026 a obținut media 1,75. A fost notat cu 1,50 la Limba și literatura română și cu 2 la Matematică. Diferența dintre media celor patru ani de gimnaziu și rezultatul examenului este de 7,75 puncte. Este cel mai mare decalaj identificat în rezultatele candidaților din București publicate de Ministerul Educației.

Cazul nu este singular. Un alt candidat a absolvit Școala Gimnazială nr. 197 cu media 9,00 și a obținut 2,02 la Evaluarea Națională, o diferență de 6,98 puncte. Un elev de la Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu” a avut media V–VIII 9,50 și media 4,25 la examen, un decalaj de 5,25 puncte. În total, 81 de candidați bucureșteni au avut la examen o medie cu cel puțin cinci puncte mai mică decât media V–VIII.

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