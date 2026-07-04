De la primul „încerc” la afaceri care pun România în mișcare: cum susține Banca Transilvania antreprenorii. Tiberiu Moisă: „Hai să ținem unii cu alții!”

Fiecare afacere începe cu o decizie simplă, dar deloc ușoară: aceea de a spune „încerc”. La BT STUP ajung oameni aflați în etape diferite ale drumului lor antreprenorial. Unii sunt la primul lor pas, alții caută soluții pentru a-și duce afacerea mai departe. Însă, dincolo de planuri de afaceri, cifre și strategii, toți au ceva în comun: dorința de a construi și energia de a merge mai departe. Aceasta este energia antreprenorilor care aleg să își asume riscuri și să transforme idei în proiecte reale. Un efort care, de multe ori, rămâne în culise, dar contribuie constant la dezvoltarea comunităților și a economiei.

Pornind de la această realitate, Banca Transilvania (BT) lansează o nouă inițiativă dedicată IMM-urilor. Astăzi, noua etapă a campaniei vorbește despre recunoaștere și conștientizare: despre oamenii și afacerile fără de care rutina noastră de zi cu zi ar arăta cu totul diferit.

Oameni care țin România în mișcare

Sub mesajul „Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare”, inițiativa aduce în prim-plan antreprenorii și munca lor de zi cu zi – de la primele ore ale dimineții și până târziu, după ce majoritatea dintre noi și-a încheiat programul. Sunt oamenii care creează locuri de muncă, dezvoltă comunități și contribuie la economia României.

Iar în această perioadă marcată de incertitudine, susținerea mediului antreprenorial rămâne esențială. Această susținere nu înseamnă doar finanțare, ci și încredere, vizibilitate și recunoașterea efortului din spatele fiecărui business.

BT STUP, locul unde prind contur ideile

Despre această energie a antreprenoriatului vorbește și Tiberiu Moisă, Director General Adjunct MidCorporate & IMM BT, într-un material realizat la BT STUP București, Hub-ul de antreprenori a Băncii Transilvania, locul în care se întâlnesc antreprenori, mentori, specialiști și oameni aflați la început de drum.

„La BT STUP vin cei care vor să știe mai mult despre cum să facă o firmă și mai ales despre cum să aibă grijă de ea. Îmi place locul pentru că se simte energia primilor pași, acea senzație a începutului când parcă totul este posibil”, subliniază Tiberiu Moisă.

Energia despre care vorbește nu înseamnă doar entuziasmul începutului. Înseamnă și muncă, perseverență, adaptare și reziliență. Înseamnă capacitatea de a găsi soluții atunci când apar dificultăți și de a continua chiar și în perioade mai puțin predictibile.

Fiecare alegere se duce mai departe în economie

În România, IMM-urile reprezintă una dintre cele mai importante forțe economice. Fiecare afacere, indiferent de dimensiune, susține alte companii, creează oportunități și generează efecte care se resimt mult dincolo de propriul business. De aceea, atunci când alegem să cumpărăm de la un antreprenor local, impactul deciziei noastre este mai mare decât pare la prima vedere.

„Avem nevoie de energia acestor oameni, de firmele mari și de firmele mici, de energia care vine de la toți cei care muncesc. Ea duce România înainte. Așa că este important să ne susținem antreprenorii, iar astăzi contează cel mai mult. Hai să ne uităm în jur, să-i vedem pe cei ce fac un lucru bun și să cumpărăm de la ei. Hai să ținem unii cu alții!”, menționează Tiberiu Moisă.

BT, partener al mediului de afaceri

Mesajul campaniei BT este unul simplu: susținerea antreprenorilor începe din gesturi concrete. Din alegerile pe care le facem în fiecare zi, din produsele și serviciile pe care alegem să le cumpărăm și din încrederea pe care o acordăm celor care construiesc în jurul nostru.

Prin inițiative precum STUP și prin relațiile dezvoltate în timp cu antreprenorii, Banca Transilvania își asumă rolul de partener al mediului de afaceri, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial bazat pe colaborare, continuitate și încredere.

Pentru că, dincolo de cifre și rezultate, antreprenoriatul înseamnă oameni. Iar energia lor este cea care ține România în mișcare, zi de zi.

Articol susținut de Banca Transilvania