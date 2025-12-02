De la sala de curs la startup: Cum pregătește Meta-Pro următoarea generație de profesioniști tech

Un program finanțat din Fondul Social European pune la aceeași masă industria, universitățile și studenții, într-un program educațional care schimbă modul în care se face practică în România.

Într-o piață a muncii în care tehnologiile evoluează mai repede decât orice curriculă, decalajul dintre teorie și nevoile reale ale industriei devine tot mai vizibil. În acest context, proiectul Meta-Pro – dezvoltat de Metaminds și finanțat prin Programul Educație și Ocupare – propune o abordare pragmatică: studenții nu învață doar concepte, ci lucrează la aplicații reale, cu deadline-uri și sub îndrumarea unor profesioniști din industrie.



Peste 190 de studenți din patru universități au trecut deja prin programul de practică Meta-Pro, dezvoltând produse de tehnologie funcționale: aplicații de monitorizare ATI, platforme logistice pentru fermieri, marketplace-uri fără intermediari, instrumente de lectură personalizată sau consiliere de carieră asistată de AI. Toate au fost create în echipe multidisciplinare, în sprinturi reale și sub mentorat direct din industrie.

Pentru a înțelege mecanismul din interior, am stat de vorbă cu trei dintre actorii principali: Ramona Bâliş, CFO și membru al boardului Metaminds, Ovidiu Solomon, Prodecan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (ASE București) și Bianca Rachieru., studentă în anul III și Project Manager al unei echipe Meta-Pro.

INDUSTRIA – Ramona Bâliş: “Să gândim în ritmul industriei, nu al semestrelor”

Pentru Ramona Bâliş, CFO și membru al boardului Metaminds, ideea proiectului nu a apărut ca un exercițiu teoretic, ci ca o soluție la o problemă observată constant în recrutare. În ultimii ani, spune ea, decalajul dintre cunoștințele dobândite în timpul facultății și competențele necesare pentru a putea obține un loc de muncă era tot mai evident. Universitățile oferă baza, în timp ce tehnologia, modelele de lucru şi dinamica industriei se schimbă mai rapid decât semestrul universitar.

Exact din această nevoie a prins contur programul de practică Meta-Pro – un cadru în care studenții lucrează la proiecte reale, cu livrabile reale, cu roluri clar definite și cu mentorat direct din industrie. Universitățile au văzut în program o oportunitate: nu doar de a-și moderniza practica, ci și de a integra recomandări în mod constant din industrie în propriile programe.

Pentru Metaminds, provocarea a fost să alinieze trei lumi care funcționează în ritmuri diferite: (1) universitățile, cu structura lor academică, (2) industria, cu viteza ei și (3) studenții, aflați între cele două ritmuri.

Rezultatele se văd deja: unele echipe au ajuns să lanseze primele forme funcționale ale ideilor lor, testate cu utilizatori reali, iar câțiva studenți au primit oferte de angajare chiar înainte de a termina facultatea.

Am discutat cu Ramona Bâliş, CFO Metaminds despre felul în care universitățile au răspuns la acest model, despre provocările organizatorice și despre rezultatele concrete ale programului.

Ce au văzut universitățile în acest proiect de i-a convins să se implice?

Ramona Bâliş: Cred că au văzut exact ce vedeam și noi: o oportunitate de a face lucrurile diferit. Academia de Studii Economice București, de exemplu, are tradiție în a forma specialiști în economie, dar piața s-a schimbat. Acum nu mai este suficient să stăpânești teoria – trebuie să înțelegi cum se desfășoară un proiect în ritmul real al industriei, cum comunici cu un client și cum gestionezi situații critice sub presiunea termenelor limită. Am venit la ei cu resurse concrete – mentori din industrie, finanțare FSE, infrastructură dar și cu un model clar: studenții vor experimenta condițiile unui loc de muncă real, beneficiind totodată de siguranța oferită de mediul educațional.

Care a fost cea mai mare provocare întâlnită până acum și cum ați gestionat-o?

Ramona Bâliş: Să convingem pe toată lumea să gândească în ritmul industriei, nu al semestrelor academice! Logistica gândită şi pusă în operă de mentorii Meta-Pro a fost complexă – să coordonezi 64 de studenți, grupați în 4 serii derulate simultan, alături de mentori implicați și în activitățile lor profesionale de zi cu zi – cred că aceasta a fost cea mai mare provocare la nivel intern. În total, în cadrul programului Meta-Pro au fost 194 de studenți ce fac parte din universități de renume din România – Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Transilvania din Brasov, şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. A fost ca și cum ai orchestra mai multe simfonii cu un singur dirijor. Dar am învățat să fim agili – literal. Am introdus ședințe zilnice scurte, retrospective și evaluări săptămânale ale progresului. Practic, am tratat programul ca pe un produs tech real.

Puteți să ne dați un exemplu concret de succes?

Ramona Bâliş: “Sigur, avem multe exemple de succes și ne bucurăm de acest lucru! O echipă a dezvoltat o aplicație care conectează producătorii locali direct cu consumatorii – un marketplace fără intermediari pentru produse românești autentice. Au început cu o idee simplă din facultate despre sustenabilitate și economie circulară, au transformat-o într-o platformă web și mobilă funcțională, cu sistem de plăți integrat și logistică. Aplicația este deja în faza de testare cu producători reali din zona Bucureștiului. Doi membri ai echipei au primit oferte de muncă de la companii de e-commerce înainte să termine facultatea. Acesta este impactul pe care îl căutam.”



Selecția participanților nu pune accent pe note, ci pe atitudine: curiozitate, motivație, dorință de a lucra în echipă. Evaluarea este continuă și bazată pe livrabile, exact ca într-o organizație reală. Iar mesajul Ramonei Bâliş către alte companii care vor să creeze programe similare rămâne unul simplu: focusul trebuie să fie pe impact, nu pe statistici.

ACADEMIA – Ovidiu Solomon, prodecan ASE: “Am simțit nevoia să accelerăm componenta practică”

Dacă în industrie Meta-Pro acoperă un gol practic, în mediul universitar programul vine ca un catalizator de schimbare. Pentru facultăți, colaborarea cu Metaminds nu înseamnă doar un parteneriat, ci o nouă infrastructură de învățare — una care conectează curricula cu realitatea pieței, oferă acces la mentori din industrie și transformă practica într-un exercițiu aplicat, nu într-o formalitate. În acest context, am vrut să înțelegem cum vede mediul academic acest model și ce rol joacă el în strategia de modernizare a universităților și am discutat cu Ovidiu Solomon, Prodecan ASE – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE).

Domnule Prodecan, de ce a ales CSIE să se implice în Meta-Pro?

Ovidiu Solomon: Pentru că am văzut în această implicare o oportunitate de a completa portofoliul de parteneriate cu o colaborare din care toate părțile implicate, în special studenții, au de câștigat. Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică formează specialiști în IT și economie de zeci de ani, dar am simțit nevoia să accelerăm componenta practică. Meta-Pro ne-a oferit exact asta – o structură prin care studenții pot experimenta „viața reală” încă din timpul studiilor. Implicarea în Meta-Pro înseamnă o șansă oferită studenților noștri de a completa pregătirea primită în cadrul facultății într-un mediu autentic de lucru. Finanțarea acordată prin Fondul Social European a făcut posibil ca această formare practică, realizată alături de specialiști din industrie, să fie accesibilă și studenților proveniți din regiuni mai puțin dezvoltate, crescând astfel egalitatea de șanse pentru studenți.

Cum se integrează Meta-Pro în strategia mai largă a facultății?

Ovidiu Solomon: Foarte bine. Scopul nostru este de a pregăti absolvenți care nu doar îndeplinesc cerințele de angajare, ci devin candidații ideali pentru companiile la care aplică. Meta-Pro aduce în completarea programei universitare o dimensiune practică, aplicată și orientată catre spiritul antreprenorial. De asemenea, ne ajută să ținem legătura cu industria. Mentorii din companiile partenere ne dau constant feedback despre ce competențe sunt căutate, astfel încat și noi să putem ajusta conținutul cursurilor.

Cum găsiți echilibrul între cercetare și practică?

Ovidiu Solomon: Echilibrul dintre cercetare și practică este unul dintre secretele succesului în plan profesional. Consider că ele nu pot fi separate. În contextul evoluției atât de rapide a sectorului IT, cercetarea este fundamentul găsirii de noi soluții inovatoare. Totusi, partea teoretică oferă o arie restrânsă de lucru, care însă poate fi cu ușurință lărgită de partea practică. În concluzie, în domeniul nostru, cercetarea și practica sunt în simbioză.

Ce mesaj aveți pentru studenți?

Ovidiu Solomon: Sa fie convinși că există un loc pentru fiecare în acest domeniu. Dar, totodată, să fie conștienți că pentru asta trebuie să se dedice, să fie mereu la curent cu ce se întâmplă atât în domeniu dar și în domeniile conexe, să se implice și să iasă din zona de confort.

STUDENT: Bianca Rachieru: “Am învățat foarte multe despre leadership în 6 luni de practică în programul Meta-Pro”

Dacă industria oferă expertiză, iar universitățile creează cadrul, adevărata măsură a programului Meta-Pro se vede în experiența studenților — cei care trec, poate pentru prima dată, de la teorie la responsabilități reale. În ritmul lor, cu blocaje, reușite și prima confruntare cu un proiect care contează, studenții sunt cei care simt direct impactul unui astfel de program. Ca să înțelegem cum arată această transformare din interior, am stat de vorbă cu Bianca R., Project Manager al unei echipe Meta-Pro şi studentă la Academia de Studii Economice – CSIE.

Bianca, cum ai ajuns în Meta-Pro și de ce?

Bianca R.: Sincer, la început eram sceptică. Am văzut anunțul pe grupul facultății și mi-am zis „iar un program sofisticat în care o să fie multe slide-uri și puțină practică”. Dar am aplicat pentru că promiteau să lucrăm cu tehnologii reale – React, Node.js, infrastructură cloud. Am rezolvat o provocare de cod, am avut un interviu și m-au acceptat, iar ceea ce a urmat m-a fascinat.



Ce înseamnă să fi Project Manager într-o echipă de studenți la un proiect real?

Bianca R.: Înseamnă să înveți management real: de timp, de resurse, de emoții! Dar serios acum, e o responsabilitate mare. Trebuie să coordonez 5 colegi, să mențin legătura cu mentorul nostru din industrie, să respect termenele de predare și să mă asigur că toată lumea contribuie. Meta-Pro m-a învățat că leadership-ul nu e doar despre organizare: este despre empatie, echilibru și cum să transformi opinii diferite în idei care împing proiectul înainte. A fost provocator, dar și una dintre cele mai frumoase experiențe de până acum.



Ce proiect construiți și care e stadiul?



Bianca R.: Realizăm o aplicație care le permite clienților să cumpere direct de la producătorii locali — fermieri, meșteri sau producători de brânzeturi artizanale, fără intermediari. Backend-ul este deja funcțional, avem baza de date, autentificare securizată și sistemul de comenzi. Acum ne concentrăm pe interfața mobilă și pe integrarea unui procesor de plăți astfel încât totul să fie cât mai simplu și intuitiv.

Ce ai învățat despre lucrul în echipă?



Bianca R.: Este total altceva față de proiectele de la facultate, unde împarți sarcinile și doar dai impresia că lucrați împreună. Aici chiar trebuie să te sincronizezi – avem ședințe zilnice la 9 dimineața, lucrăm în Git, revizuim codul unii altora și urmărim totul pe un panou comun unde se vede clar progresul. Am învățat și că e în regulă să cer ajutor. De exemplu, a existat un moment în care nu eram sigură cum să prioritizez un task critic. Am discutat cu echipa, am stabilit împreună care este cea mai bună abordare și am mers mai departe. Ca Project Manager, am realizat cât de important este să rămân calmă, să iau decizii împreună cu echipa și să fiu un sprijin real pentru toți membrii ei.

Cum te-a schimbat experiența asta?

Bianca R.: Experiența aceasta m-a făcut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat să fii parte din lumea tehnologiei. Nu este doar despre linii de cod, ci despre a înțelege oameni reali și problemele lor. Țin minte primul interviu cu un producător de brânzeturi din Brașov — ne povestea cum pierde aproape o treime din profit din cauza intermediarilor. În momentul acela am realizat că ceea ce construim nu este doar o aplicație, ci o soluție care poate schimba ceva concret în businessurile micilor producatori.

De atunci, am aplicat la trei internshipuri. La fiecare interviu, când le-am arătat aplicația noastră și le-am explicat cum conectăm direct producătorii cu consumatorii, am văzut imediat reacția lor – interes, curiozitate, entuziasm. Un recruiter mi-a spus chiar: „Noi îi pregătim pe juniori luni întregi ca să înțeleagă logica de business și experiența utilizatorului – tu ai trecut deja prin asta în programul Meta-Pro!”

Ce sfat ai pentru alți studenți care se gândesc să aplice?

Bianca R.: Dacă ar fi să dau un sfat, ar fi acesta: Fă pasul! Nu trebuie să știi totul, trebuie doar să ai curajul să începi. Da, este muncă multă, dar este genul de efort care te schimbă. Aici fiecare zi contează, dacă nu livrezi, echipa simte și doar atunci înveți cu adevărat ce înseamnă responsabilitatea și munca în echipă.

Experiența te aduce aproape de realitatea industriei: ritm, presiune, satisfacție. Te provoacă să greșești, să corectezi, să crești. Și poate cel mai important, te ajută să înțelegi dacă tehnologia este cu adevărat pentru tine. Să afli asta în anul doi sau trei de facultate este o șansă reală pentru viitoarea ta carieră.

Cum vezi viitorul tău după Meta-Pro?

Bianca R.: Mă simt încrezătoare. Am competențe solide, un portofoliu real și o aplicație care rezolvă o problemă concretă. Dar cel mai mult contează comunitatea pe care am câștigat-o — mentorii au devenit oameni din rețeaua mea profesională, la care pot apela oricând.

Cel mai neașteptat a fost să descopăr că îmi place nu doar să scriu cod, ci să coordonez dezvoltarea unui produs, mai ales în zona e-commerce și marketplace-uri. Îmi place să înțeleg nevoile reale ale oamenilor și să le transform în soluții. Poate peste câțiva ani voi lucra ca product owner într-un startup de impact social sau într-o platformă de economie circulară. Meta-Pro nu mi-a deschis doar uși, ci orizonturi la care nu mă gândeam.

Despre META-PRO:

Meta-Pro demonstrează că parteneriatele între academie și industrie pot funcționa când există o viziune comună și implicare reală din ambele părți. Studenții câștigă competențe practice și încredere, universitățile devin mai relevante pentru piața muncii, iar companiile au acces la tineri profesioniști deja formați. Programul continuă și în următoarele serii, cu planuri de extindere către alte facultăți și domenii. Pentru studenți, mesajul este clar: oportunități există – rămâne doar să faci pasul spre ele.

Meta-Pro este un proiect finanțat prin Fondul Social European, implementat de Metaminds în parteneriat cu universități din România, având ca scop dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale ale studenților.

Articol susținut de Metaminds