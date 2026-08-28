De la succes global la expansiune națională: Cum cuceresc OMODA & JAECOO piața europeană și România

Cu vânzări record la nivel mondial, unități de producție și centre de cercetare pe continentul european, brandurile grupului își consolidează prezența în România prin investiții în rețeaua de distribuție și servicii premium.

OMODA & JAECOO, două dintre mărcile auto cu cea mai rapidă rată de creștere la nivel global, își accelerează strategia de expansiune pe continentul european, poziționând România ca un pilon strategic în Europa Centrală și de Est.

Amprenta europeană: Producție și inovație

Prezența europeană OMODA & JAECOO se consolidează rapid prin producție locală, inovație și rezultate comerciale de top:

Ecosistem industrial local: Marca a concretizat parteneriate majore pentru producție direct pe continentul european, inclusiv prin uzina din Barcelona (Spania), susținând astfel economia locală și eficientizând lanțurile de livrare.

Cercetare și Design pentru șoferii europeni: Centrele de R&D și studiourile de design din Germania (Frankfurt) adaptează fiecare vehicul la cerințele riguroase de manevrabilitate, siguranță și confort specifice pieței din Europa.

Succes european pentru JAECOO 7 PHEV: Modelul hibrid reîncărcabil (PHEV) s-a impus rapid drept un veritabil best-seller în Europa, fiind apreciat de clienții europeni pentru autonomia sa extinsă în modul 100% electric, eficiența energetică de top și capacitățile off-road avansate oferite la un preț extrem de competitiv.

Performanțe de vânzări: La nivel global, brandurile au depășit pragul de 1.000.000 de unități exportate, devenind unele dintre cele mai rapide mărci auto din istorie care ating această bornă.

Distincții de industrie: Gamă premiată internațional pentru designul inovator (Art in Motion), siguranță pasivă (5 stele Euro NCAP pe linie) și eficiența noilor grupuri motopropulsoare hibride și electrice.

Localizat pe România: 187 de înmatriculări în iulie 2026 și rețea în plină dezvoltare

Succesul de pe scenele internaționale se reflectă direct în rezultatele comerciale din România, unde interesul cumpărătorilor confirmă direcția pozitivă a mărcii:

Creștere comercială solidă: În luna iulie 2026, OMODA & JAECOO au înregistrat 187 de mașini înmatriculate pe piața locală, confirmând apetitul crescut al șoferilor români pentru noua gamă de SUV-uri.

Acoperire națională: OMODA & JAECOO își extind rapid amprenta locală, numărând în prezent 18 dealeri autorizați care asigură showroom-uri moderne și centre de service complet echipate în principalele orașe din țară. Alți 5 dealeri urmează să își înceapă activitatea în toamna anului 2026, consolidând accesibilitatea mărcii la nivel național.

Disponibilitate rapidă a pieselor: Un depozit regional dedicat, aflat la Budapesta, garantează că componentele și piesele de schimb ajung în service-uri în timpi optimi, eliminând perioadele lungi de așteptare.

Încredere garantată din prima zi: Fiecare model comercializat în România beneficiază de pachetul complet de protecție — 7 ani sau 150.000 km garanție standard, plus 1.000.000 km protecție unică pentru motor.

Despre Genius Automotive Europe:

Genius Automotive Europe este un distribuitor auto în expansiune rapidă, axat pe furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare și fiabile în Europa Centrală și de Est. Compania a adus cu succes mărcile OMODA și JAECOO în Ungaria, România, Bulgaria, aliniind inovația auto globală cu nevoile piețelor locale.

Două branduri. Două Personalități. O viziune pentru viitor.

Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea

continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport — își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.

OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.

JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș și în afara lui.

Articol susținut de OMODA & JAECOO