De la The Voice UK la Vocea României. După ce a întors patru scaune în Anglia, vine în această seară la Vocea României 

Teodora Sava, o tânără care săptămâna trecută a urcat pe scena The Voice UK și a întors toate scaunele vine în această seară la Vocea României.

Teodora, originară din Piatra-Neamț, a mers mai departe la The Voice UK în echipa lui will.i.am.

Theo Rose e cea care o va recunoaște imediat pe concurenta alături de care a participat la concursuri în trecut, a anunțat ProTV.

„Am un sentiment de mândrie acum că te văd aici, după atât timp. Ai devenit superbă ca voce, ca femeie, ca om. Mă emoționează prezența ta aici fiindcă știu cât de tare ai muncit, știu că ai plecat la Londra pentru visul tău. Meriți să răzbești între cei mai mari, unde e greu. Meriți ce e mai bun și sper ca oamenii să te vadă și cum ești ca om”,

Teodora Sava are 23 de ani. Ea a mai participat în trecut la talent show-uri româneşti precum Next Star şi X Factor, potrivit Pagina de Media.

„Înainte să cucereşti Londra, hai să cucerim România”, i-a transmis Horia Brenciu.

Vocea României poate fi urmărită în această seară de la ora 20:30 pe Pro Tv.