De la tribuna ONU, Rusia acuză Europa că face „totul” pentru a zădărnici planurile de pace în Ucraina / Mesajele tranșante transmise de Germania

Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă Europa că se opune sistematic inițiativelor de pace în Ucraina, o poziţie care este în contrast, potrivit lui, cu cea a Statelor Unite.

„Europa face tot ce îi stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace dorite de Administraţia Trump”, a susținut șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, de la tribuna Adunării Generale a ONU.

Într-un discurs marcat de o retorică vehementă, Serghei Lavrov a mai afirmat că Moscova îşi va atinge obiectivele militare în Ucraina „indiferent de circumstanţe”.

„Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii Rusiei va fi eliminată, iar viaţa paşnică va reveni”, a susținut el.

Înaintea discursului său, ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit cu omologul său german Johann Wadephul, în prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. Berlinul este unul dintre principalii susținători ai Kievului.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. De atunci, Germania şi Rusia şi-au închis reciproc consulatele.

Johann Wadephul a îndemnat Moscova „să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO”, potrivit unor surse din cadrul delegaţiei germane citate de AFP.

„Incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu pot clinti hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii”, a adăugat ministrul german.

Johann Wadephul. Credit: Christophe Gateau / AFP / Profimedia



În cadrul întâlnirii, șeful diplomației germane a condamnat de asemenea „agresiunea persistentă și din ce în ce mai țintită Rusiei împotriva populației civile ucrainene”.

„Această încercare de a crește presiunea nu schimbă cu nimic situația insuportabilă în care se află Rusia: în fiecare lună, zeci de mii de soldați ruși mor într-un război de poziții fără ieșire, în timp ce economia rusă se prăbușește tot mai mult”, a transmis Wadephul, conform delegației sale.

Pentru Berlin, un susținător esențial al Ucrainei, soluția „evidentă” la conflict este „încetarea agresiunii ruse, retragerea trupelor ruse și un armistițiu durabil”.

Serghei Lavrov se întâlnise ultima dată cu un ministru german de externe în ianuarie 2022, când a avut o întrevedere cu Annalena Baerbock, cu mai puțin de o lună înainte de declanșarea invaziei în Ucraina de către Rusia.