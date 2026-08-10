De mâine după-amiază, românii pot circula pe o nouă porțiune de autostradă. E prima din acest an

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că de marți, de la ora 16.00, se va deschide circulația pe un nou lot din autostrada A3 Transilvania.

Este vorba de o bucată de 12.24 km de autostradă, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, aflate în județul Sălaj.

„Marți, 11.08.2026, începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, se arată în anunțul CNAIR.

Lotul a fost construit de asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL, valoarea lucrărilor fiind de 905 milioane de lei, fără TVA, potrivit site-ului Economica.