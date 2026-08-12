De pe crucișătorul „Variag”, din Pacific, Vladimir Putin lansează o amenințare directă la adresa statelor europene

Moscova se arată gata să riposteze după mișcările mai multor state europene, care au interceptat nave aparținând flotei fantomă a Rusiei, anunță agenția de presă Tass, care îl citează pe liderul de la Kremlin.

Președintele Vladimir Putin a amenințat miercuri că Rusia va confisca nave occidentale ca represalii pentru confiscarea de către țările europene a unor nave suspectate că ar aparține „flotei fantomă” ruse.

„Aș dori să atrag atenția asupra deciziilor recente ale Uniunii Europene. Observăm că autoritățile unor țări, încălcând dreptul maritim internațional, încearcă să restricționeze circulația navelor aparținând operatorilor noștri economici – pașnici, aș dori să subliniez. Iar recent, au luat chiar în considerare confiscarea navelor noastre și vânzarea bunurilor pe care ni le-au furat”, a spus liderul de la Kremlin.

„Planurile occidentale de a confisca navele comerciale rusești reprezintă «piraterie și jaf». Dacă acest lucru va începe să fie pus în practică, vom fi nevoiți să ripostăm cu aceeași monedă”, a continuat președintele rus.

„Acest lucru nu se va întâmpla neapărat în apele în care sunt planificate raidurile asupra navelor rusești, ci oriunde vom considera noi că este necesar și adecvat, oriunde, inclusiv în zona de responsabilitate a Flotei Pacificului”, a spus Putin.

„Cunoaștem rutele, ce transportă și cui aparțin navele”

Putin a declarat că Ministerul Apărării primise deja instrucțiuni pentru a pregăti un răspuns.

Comandantul Flotei Pacificului, Viktor Liina, i-a comunicat apoi lui Putin că armata rusă a efectuat o „analiză detaliată” a traficului maritim din regiunea Asia-Pacific.

„Cunoaștem rutele, ce transportă și cui aparțin navele”, a spus Liina.

El a precizat că, între 24 aprilie și 6 august, 1.001 nave au traversat zona economică exclusivă a Rusiei de-a lungul Insulelor Kurile, dintre care 379 navigau sub pavilionul unor țări pe care Moscova le clasifică oficial drept „ostile”.

Printre aceste nave se aflau 273 de nave de transport marfă uscată în vrac și 71 de petroliere, a spus Liina. Douăzeci și șase erau britanice, iar nouă erau franceze.

Cinci petroliere care transportau petrol rusesc au fost reținute

Avertismentul vine în urma adoptării de către Uniunea Europeană, în luna iulie, a unui mecanism care permite statelor membre să confisceze și să vândă petrolul rusesc transportat de navele din „flota fantomă” care încearcă să eludeze sancțiunile blocului.

Măsura, introdusă în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE, se aplică și încărcăturilor de cereale.

Țările UE și Marea Britanie au reținut de la începutul anului cinci petroliere care transportau petrol rusesc, încălcând sancțiunile europene care vizează această sursă vitală de venituri pentru mașinăria de război a Rusiei.

Nava MV South Star a fost oprită pe 20 iulie în cadrul unei operațiuni la care au participat țări din UE.

Franța a interceptat petrolierele Grinch, Deyna și Tagor, pe care le-a eliberat ulterior, în timp ce Marea Britanie reține nava Smyrtos, care transporta 100.000 de tone metrice de petrol, încă din 14 iunie.

În martie, Suedia a reținut nava de marfă uscată „Caffa”, despre care Kievul a afirmat că transporta cereale din teritoriul ucrainean ocupat de Rusia.

Curtea Supremă a Suediei a decis în august că nava trebuie predată Ucrainei.

La bordul unui crucișător

Putin a făcut aceste declarații la bordul crucișătorului rus „Variag”, în largul insulei Sahalin, unde marina rusă desfășura exerciții militare.

Exercițiile au loc cu o săptămână înaintea exercițiilor militare comune dintre SUA și Coreea de Sud, menite să simuleze o posibilă invazie din partea Coreei de Nord.

Tensiunile sunt ridicate în regiune, pe fondul acuzațiilor aduse de Kiev și Seul, potrivit cărora Phenianul și Moscova își intensifică și mai mult cooperarea militară.