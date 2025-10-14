De unde importă România țiței. Țările prin care poate veni petrolul rusesc interzis în Uniunea Europeană

România a importat cu 20% mai mult petrol brut în primele șapte luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, arată date ale Institutului Național pentru Statistică (INS) transmise la solicitarea HotNews. Cele mai mari cantități au venit din Kazahstan și Azerbaidjan.

„Țițeiul rusesc poate ajunge în România prin Kazahstan și Azerbaidjan”, au declarat, pentru HotNews, surse guvernamentale, sub protecția anonimatului.

HotNews a solicitat date de la Statistică legate de importurile de țiței, în contextul în care agenția Reuters a publicat, la sfârșitul săptămânii trecute, o analiză prin care arată că mai multe ţări din UE alimentează economia de război a Rusiei. Aceste țări înregistrează o creştere a importurilor energetice (n.red. țiței, gaze, cărbune) din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără România, Franţa, Olanda şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%, arată analiză Reuters.

Legislația UE interzice importul de țiței din Rusia, însă, acesta poate ajunge, indirect, în Europa, prin alte state non – UE, care nu au interdicții, după cum a explicat chiar Ministerul Energiei.

După dezvăluirile Reuters, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și produse petroliere din 5 februarie 2023.

Ministerul Energiei a admins, însă, că există posibilitatea importului indirect de țiței rusesc, din țări non-UE care amestecă produsele proprii cu cele provenite din Rusia.

Ministerul Energiei a dat exemplul statelor precum Turcia, India, Arabia Saudită, Egipt care nu sunt în UE și nu au avut, până în prezent, nicio obligație să respecte prevederile cadrului sancționatoriu aplicat de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.

Cât și de unde a importat România petrol

Potrivit datelor INS, România a importat în perioada ianuarie – iulie aproximativ 5,1 milioane tone petrol brut, spre deosebire de 4,2 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut. Este o creștere de 20%.

Cele mai mari cantități provin din Kazahstan – 3,3 milioane tone, Azerbaidjan – 879 mii tone țiței, Libia – 405 mii tone, Guyana – 233 mii tone și Norvegia – 185 mii tone. România a mai importat din Coasta de Fildeș – 70 mii tone, Arabia Saudită – 40 mii tone, Republica Moldova – 1,5 mii tone.

Din exemplele date de Ministerul Energiei, doar Arabia Saudită apare în datele INS și nu sunt cantități semnificative.

Cantitățile din Kazahstan și Azerbaidjan sunt semnificativ mai mari decât anul trecut, în aceeași perioadă. România a importat, anul acesta, cu 37% mai mult petrol din Kazahstan și cu 68% din Azerbaidjan.

Cele 4,2 milioane tone de anul trecut, din perioada ianuarie – iulie, au provenit din Kazahstan – 2,4 milioane tone, Guyana – 606 mii tone, Azerbaidjan – 522 mii tone, Norvegia – 402 mii tone, Libia – 246 mii tone, Gabon – 57 mii tone și Republica Moldova – 1,1 mii tone.

Pe întreg anul 2024, cantitățile aproape s-au dublat, înregistrându-se 8,2 milioane tone, din care Kazahstan – 4,2 milioane tone, Azerbaidjan – 1 milioane tone și Guyana – 1 milion tone.

Cum au crescut importurile din Kazahstan și Azerbaidjan

HotNews a solicitat date și pentru 2021, anul de dinaintea invadării Ucrainei de către Rusia și înainte ca UE să impună interdicții la importurile de produse rusești. Potrivit INS, în tot anul 2021, România a importat 6,8 milioane tone, ceea ce înseamnă cu 17% mai puțin decât în 2024. Din această cantitate, 1,8 milioane tone (26%) veneau din Federația Rusă.

România nu a mai efectuat importuri rusești din 2022, însă au crescut cantitățile aduse din Kazahstan și Azerbaidjan, mai ales în acest an.

Importurile din Kazahstan și Azerbaidjan erau în 2021 mult mai mici decât acum. În tot anul 2021, România a importat din Kazahstan cu aproape 200 mii tone mai puțin decât în primele șapte luni ale acestui an. De asemenea, s-au importat din Azerbaidjan în 2021 cu peste 600 mii tone mai puțin, cantitățile aduse atunci reprezentând doar 30% din cele realizate anul acesta, în doar șapte luni.

Mai exact, petrolul importat în 2021 provenea din Kazahstan – 3,1 milioane tone, Rusia – 1,8 milioane tone, Irak – 782 mii tone, Turkmenistan – 479 mii tone, Azerbaidjan -263 mii tone, Tunisia – 240 mii tone, Ucraina – 89 mii tone și Republica Moldova 4,7 mii tone.

Bogdan Ivan: România respectă toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene

„România respectă toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Orice încălcare a legislației în vigoare privind regimul sancțiunilor împotriva Federației Ruse va fi sancționată fără ezitare. România nu face niciun compromis când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de asigurarea securității sale energetice”, a delarat ministrul energiei Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei explică însă că țări care nu sunt membre UE nu au nicio obligație să respecte prevederile cadrului sancționatoriu aplicat de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.

Iar aceste țări ajung să amestece, la rafinare, țiței din mai multe surse, iar certificatul de origine rămâne al statelor respective.

„Importul de produse petroliere/motorină din aceste state este încă permis conform cadrului legal UE și al regimului de sancțiuni impus de Comisia Europeană”, arată Ministerul Energiei.

„În aceste condiții, întrucât aceste state fie au și producție proprie, fie importă țiței din mai multe surse, țițeiul care intră în procesul de rafinare este amestecat în terminalele de intrare/depozitare, iar produsele petroliere obținute au, astfel, certificat de origine al statului în care au fost produse”, explică Ministerul Energiei.

Acesta precizează că „importul de produse petroliere/motorină din aceste state este încă permis conform cadrului legal UE și al regimului de sancțiuni impus de Comisia Europeană”.

În ceea ce privește importurile de cărbune, acestea au fost interzise începând din august 2022, conform Pachetului 5 de sancțiuni economice împotriva Rusiei, susține Ministerul Energiei.

Acesta precizează că România nu importă gaze rusești. „Pentru asigurarea necesarului de consum, România importă gaze naturale din Europa de Vest, prin interconectarea Szeged-Arad și din Europa de Sud, prin punctele de interconectare cu Bulgaria, Kardam1-Negru Vodă1 (Coridorul Trans-Balcanic) și Giurgiu-Ruse”.