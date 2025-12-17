De unde vin cadourile pe care le punem sub bradul de Crăciun?

Piața jucăriilor și jocurilor este una dinamică, tot mai dominată de produse hi-tech, pe fondul „comprimării vârstei copilăriei” și al familiarității timpurii cu tehnologia.

La nivelul UE, industria este puternică și fragmentată (preponderent IMM-uri), cu cheltuieli de peste miliarde de euro anual; România nu se numără printre marii producători.

În România, piața este dominată de importuri (≈90%), în special branduri internaționale; producătorii locali sunt puțini și au prezență internă redusă.

Consumul intern este scăzut față de media europeană, și asta pentru că la noi principalele cheltuieli sunt cu facturile și cu traiul de zi cu zi.

De ce importăm atât de multe

Industria locală de producție de jucării este mică (sub 300 de firme, multe foarte mici), cu o cifră de afaceri mult mai mică decât valoarea totală a importurilor de jucării și articole similare.

Producătorii din China și alte țări cu costuri reduse oferă prețuri foarte mici, iar marile branduri internaționale (Lego, Mattel, Hasbro etc.) domină cererea, ceea ce face greu pentru producătorii români să intre în rafturile marilor magazine. Cert e că sub raportul cantității, cele mai mari importuri sunt din China, dar ca valoare, Grecia este „campioana” importurilor de jucării.

UE este un importator net de jucării (exporturile de jucării sunt mai mici decât importurile). Jucării în valoare de circa 7 miliarde EUR vin din țări extra-UE.

China a fost cel mai mare furnizor de jucării către UE, cu 80% din importurile de jucării, înaintea Vietnamului și a Regatului Unit.

Aproximativ o cincime din importurile UE de jucării au ajuns în Germania (18%), în timp ce Franța și Țările de Jos au reprezentat 16% și, respectiv, 14% din totalul importurilor.