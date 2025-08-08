Debandadă. Cuvântul anului 2025 în România

Președintele Nicușor Dan a readus la modă un cuvânt ce va rămâne în istoria anului 2025: „DEBANDADĂ”, însă debandadă nu este doar în magistratură, ci peste tot în România, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, într-un articol de opinie pe care HotNews îl publică.

Cu un aer cât se poate de serios și, parcă, în același timp șugubăț, de pre-concediu, Nicușor Dan se și ne întreba despre debandada din magistratură.

Este debandadă într-adevăr pe acolo, deși pe noi, ăștia mai decreței, părinții și bunicii ne-au învățat că judecătorul, dascălul și doctorul sunt învățații care trebuie să aibă tot respectul comunității. Așadar, și medicii, și profesorii ar trebui să aibă aceleași privilegii precum sunt cele ale judecătorilor – asta este o afirmație cam populistă, dar, dacă vă gândiți, nu este neadevărată.

Este cam debandadă peste tot în România. Debandadă privind funeraliile de stat ale Președintelui Ion Iliescu, care, indiferent de moștenirea care ne-o lasă, a fost unul dintre cei mai importanți lideri din Europa de Est după căderea comunismului. Și, când spui Europa de Est, parcă vezi peste tot debandadă, de peste 30 de ani. Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, așa ne spun liderii politici, dar noi suntem datori să îi dăm toate onorurile cuvenite unui mare șef de stat.

Parcă peste tot vezi debandadă. Și stați să vedeți ce urmează

Este debandadă în sistemul sanitar, dar acolo cu cât este mai multa debandadă, cu atât este mai bine. Putem și noi numi un șef de secție, de-al nostru, o altă firma de catering, de-a noastră, un alt constructor, trimis de prieteni, etc. Mai țineți minte debandada cu concediile de boală? Ce, s-a stins? Nuuuu, va reveni la momentul când este necesară o debandadă care să mute atenția de la altă debandadă.

Și stați să vedeți ce debandadă urmează cu medicamentele. CNAS lucrează pe sub radar, alături de un grup de „băieți deștepți”, la un proiect de scoatere din compensare a unor medicamente folosite de sute de mii de pacienți. Medicamente generice fabricate în România. Atât s-a înțeles din instrucțiunile lui Ilie Bolojan.

Să trecem la debandada care ne place, festivalul Untold. Adevărul este că, dacă ceva așază România pe vreo hartă, oricare ar fi aceea, Untold-ul o face – cine s-ar fi gândit la asta acum 10 ani când a început totul?

Bravo, Emil Boc, că ai stat bine pe picioare! (trebuia să spun asta, mă puteți înjura, daca vreți). În plus, Untold face din Cluj-Napoca cel mai scump oraș din lume ca și chirii pe perioada celor patru zile. Sumele care sunt vehiculate de presă sunt amețitoare. Toate chiriile sunt declarate la ANAF, unde toți se duc și plătesc impozit (hahaha!). Dar Untold ne place, nu ne supărăm că statul român pierde milioane de lei, așa-i trebuie.

Ce au în comună Poiana Largului, Valea Oltului și aeroporturile internaționale?

Debandadă în Poiana Largului, unul dintre cele mai pitorești peisaje din România, poarta de intrare dintre Ardeal și Moldova. Amarul de trunchiuri de lemn care s-a adunat după ploile diluviene de săptămâna trecută demonstrează încă o dată cât de mult se poate (încă) fura din România. Nu plecați (încă) din România, este ce să furi, lemn este peste tot, ca dovadă.

Debandadă de toată splendoarea pe Valea Oltului, unde se fac coloane de mașini de zeci de kilometri. Unii spun că se lucrează la diverse reparații, dar nu, nu este vorba despre asta, pur și simplu este trafic enorm – că doar e criza, nu? – și se pun dopuri la ieșirea și intrarea la capetele de la Sibiu și Râmnicu Vâlcea.

Anul trecut când a fost închisă Valea Oltului a fost mult mai bine, lumea a înțeles și s-au găsit soluții. Dar dacă spun asta înseamnă ca sunt nostalgic al lui Marcel Ciolacu, nu? Și asta este debandadă greșită.

Debandadă epică pe toate aeroporturile internaționale din țară, de unde pleacă milioane de români către Turcia, Egipt, Grecia, Tunisia, Italia, Spania, și te mai miri unde, la prețuri cu 25-50% mai mari decât în 2024, contribuind cu toată dragostea la creșterea PIB-ului din acele locuri. Sunt estimări că în iulie au plecat 1,2 milioane de români în concedii pe Mediterană și că urmează o lună record august, cu 1,5-1,6 milioane de români plecați la plajă. Ce debandadă de vouchere o fi pe acolo!

Debandada ce va urma

Ce debandadă va fi când se întorc concetățenii noștri din vacanțe și concedii și vor găsi prețuri cu 10-15-20% mai mari, nu din TVA, care a crescut doar cu 2 puncte procentuale, ci din greedflația care oglindește logica simplă că negustorul, daca vede că este cerere, mărește prețurile. Aștept să vad la televizor cum apar patronatele din mâncare și își smulg părul din cap de cât de greu le merge și informează în lacrimi că trebuie să crească prețurile din nou.

Dar debandadă este peste tot în Uniunea Europeană unde, în sfârșit, cei de la vârful ei s-au prins că au pierdut războiul tarifar cu Donald Trump. Mai mult, șefii uniunii s-au prins că vor pierde mulți dintre investitorii industriali care, așa cum le-a cerut POTUS, își vor construi fabrici, uzine si combinate în Statele Unite.

Super tare președintele Nicușor Dan, care a readus la modă un cuvânt ce va rămâne în istoria anului 2025: „DEBANDADĂ”. Îi mulțumim pentru inspirație și îi urăm, dacă este cazul, concediu plăcut.

Acest articol a fost publicat inițial pe Contributors.ro.