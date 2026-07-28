Debitul Dunării va continua să scadă și se va apropia de cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Avertisment al autorităților

Dunărea a ajuns la un debit de 1650 mc/s, iar la începutul lunii august acesta va fi în jurul valorii de 1600 mc/s, de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie (4750 mc/s), conform Apelor Române.

Debitul Dunării este similar cu situația din 2005, când acesta a fost de 1650 mc/s.

Hidrologii estimează că în 4 august debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 mc/s. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

Secetă severă

În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile pentru irigații), ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar.

De asemenea, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat marți la ora 11.00 și deconectată de la Sistemul Energetic Național.

„În acest moment, ne confruntăm cu condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare. Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitații în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc”, spun reprezentanții Apelor Române.

Conform acestora, fenomenul de secetă accentuată se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru irigații.

Nu sunt impuse restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat, adaugă autoritățile.