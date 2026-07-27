Reactorul 1 de la Cernavodă va fi oprit din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional marţi dimineaţa, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, a anunţat luni seară Nuclearelectrica.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026”.

„Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă”.

„Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, a informat Nuclearelectrica într-un comunicat.

Compania explică faptul că, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situaţia actuală nu se modifică.

„Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului”, subliniază Nuclearelectrica.

Debit în scădere al Dunării

Dunărea înregistrează în această perioadă cel mai scăzut nivel al său în România din ultimii 30 de ani.

Potrivit ultimei prognoze emise de hidrologi, valabilă pentru intervalul 26 iulie, ora 07:00 – 2 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere până la valoarea de 1600 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (4700 m3/s) şi august (4300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, staţionare cu uşoară tendinţă de scădere.

Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în ţară 1400 mc/s, arăta recent Administraţia Naţională Apele Române.

Măsura, luată pentru a nu afecta pompele de răcire

Luni seară a fost convocat de urgenţă și un Comandament Energetic, din cauza situaţiei care impune oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut Ministerul Energiei, care precizează că măsura este luată preventiv, pentru a nu afecta pompele de răcire.

„Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgenţă la sediul Dispecerului Energetic Naţional, pentru evaluarea situaţiei Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării”, a transmis Ministerul Energiei într-un comunicat, citat de News.ro.

Potrivit ministerului, având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unităţii 1, începând de marţi, ora 11:00.

„Măsura are caracter preventiv şi este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparaţii, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a mai transmis Ministerul Energiei.

„Populaţia nu va fi afectată”

Instituţia precizează că, pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii.

Producţia internă estimată va fi între 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale.

„Diferenţa de cantităţi necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri. Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preţ stabilit pentru tot anul”, explică oficialii ministerului.

Potrivit acestora, în paralel, noi capacităţi energetice însumând 324 MW au documentaţiile finalizate şi urmează să primească marţi, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială.

Din acest total, 176 MW reprezintă capacităţi de stocare, iar ceilalţi 148 MW provin din capacităţi fotovoltaice şi eoliene. Alţi 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor şi pentru accelerarea procesului de punere în funcţiune, şedinţele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marţi şi joi.

„Instituţiile şi operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluţia pieţei şi a capacităţilor de producţie şi sunt pregătiţi să adopte toate măsurile necesare pentru menţinerea siguranţei şi echilibrului Sistemului Energetic Naţional”, precizează Ministerul Energiei.