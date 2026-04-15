Debut fulminant al seriei TV de la creatorul lui „Yellowstone”, cu o acțiune contemporană. Unde se vede în România

Gigantul american Paramount a anunțat oficial că serialul „The Madison" va avea un al treilea sezon, după ce primul sezon a fost un adevărat succes, scrie ScreenRant.

Vestea vine după premiera serialului, care a debutat pe 14 martie, cu 8 milioane de vizionări la nivel global în primele 10 zile pe platforma Paramount+.

Cu cifre record, acesta a devenit cel mai vizionat debut al cineastului Taylor Sheridan din toate timpurile. Producția pentru sezonul 2 al serialului „The Madison” a fost deja finalizată.

Acțiunea din „The Madison” se desfășoară pe fundalul peisajelor vaste ale văii râului Madison din Montana și al energiei vibrante a Manhattanului. Serialul explorează durerea, legăturile familiale și conexiunile umane prin povestea familiei Clyburn, o familie din New York City care navighează printre pierderi, supraviețuire și transformare în Vestul American.

Taylor Sheridan este un scenarist, regizor, producător și actor foarte apreciat, cunoscut pentru crearea francizei „Yellowstone” și pentru revitalizarea întregului gen western. După ce a apărut în seriale precum „Veronica Mars” și „Sons of Anarchy”, el a început să scrie scenarii, printre care și primul său scenariu important pentru filmul „Sicario” din 2015, care i-a adus o nominalizare la Premiile Writers Guild of America. Acum, serialele sale western au ajuns extrem de populare și bat record după record.

Serialul „The Madison” se mândrește cu o distribuție de excepție, din care fac parte actrița nominalizată la Oscar Michelle Pfeiffer, Kurt Russell – nominalizat la Globul de Aur, dar și alți actori precum Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox și Will Arnett.

Matthew Fox, care l-a interpretat pe Paul Clyburn, nu joacă în sezonul 2 al serialului. „Mă aflu într-un moment al vieții în care prefer să apar din când în când și să fac ceva interesant, dar nu vreau să dedic șase ani din viața mea unui singur proiect. Taylor este un scenarist excepțional. Când am citit scenariile, m-au atins chiar acolo unde doare, dar m-au și făcut să râd”, a precizat actorul.

Serialul „The Madison” are un rating de 62% pe Rotten Tomatoes, criticii afirmând că cel mai recent western al lui Sheridan este „cel mai ușor de înțeles dintre serialele sale de pe Paramount+, a căror listă este în continuă creștere” și că producția „te va emoționa profund și te va cutremura”.

Până acum, nu a fost anunțată data de lansare pentru sezoanele 2 și 3 din serialul „The Madison”.

În țara noastră, primul sezon din „The Madison” este difuzat pe platforma de streaming SkyShowtime. Pe aceeași platformă sunt disponibile și primele cinci sezoane din serialul „Yellowstone”.