Decizia Apple Maps în disputa dintre SUA și Canada privind Lacul Ontario

Apple a redenumit Lacul Ontario Lake America în aplicația sa de hărți, la cererea președintelui american Donald Trump, ca parte a disputei comerciale dintre Washington și Canada, scrie BBC

Schimbarea a fost făcută pentru utilizatorii din SUA, în timp ce cei din Canada vor continua să vadă afișat Lacul Ontario. BBC a contactat Apple pentru comentarii.

Decizia producătorului de iPhone vine în urma ordinului executiv al lui Trump de a schimba numele lacului după eșecul negocierilor comerciale dintre țările vecine la sfârșitul lunii trecute, Washingtonul impunând noi tarife vamale de 50% pentru bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari (14,8 miliarde de lire sterline; 28 de miliarde de dolari canadieni).

Gigantul tehnologic rival Google a făcut o schimbare similară pentru utilizatorii săi din SUA în ultimele zile, ceea ce a dus la reacții negative pe rețelele de socializare.

Canada a răspuns taxelor impuse de Washington, declarând că va implementa contratarife „dolar pentru dolar”.

Administrația prim-ministrului Mark Carney s-a retras din negocierile comerciale din cauza a ceea ce biroul său a numit cerințe inacceptabile.

Carney i-a spus administrației Trump să „înceapă să fie serioasă” înainte ca discuțiile dintre părți să poată relua.

Ordinul executiv al lui Trump acordă Departamentului de Interne al SUA 30 de zile pentru a actualiza modificarea cu Serviciul de Informații privind Numele Geografice – baza de date oficială a numelor locurilor din țară.

Trump a îndemnat în mod specific Apple să redenumească Lacul Ontario pe platforma sa Maps pentru a respecta ordinul executiv semnat, potrivit secretarului de interne american Doug Burgum.

Președintele a postat, de asemenea, pe rețelele de socializare mai multe videoclipuri generate de inteligență artificială, inclusiv un clip în care dând cu piciorul un indicator de pe Lacul Ontario și înlocuindu-l cu un altul pe care scrie „Bun venit în Lacul America”.

Chiar la lac, Canada a instalat un nou indicator cu cuvintele „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”.

„În cazul în care președintele Trump sau oricine altcineva uită, am amplasat acest indicator pentru a le reaminti că este vorba de Lacul Ontario, acum și pentru totdeauna”, a declarat premierul statului Ontario, Doug Ford.

BBC a vorbit cu americanii pentru a le afla reacția la recenta schimbare de nume.

Numele a patru dintre cele cinci Mari Lacuri – Ontario, Huron, Michigan și Erie – provin din cuvinte indigene.

Lacul Ontario, cel mai mic dintre Marile Lacuri, se află între provincia canadiană și statul american New York.

Nu toți furnizorii de hărți au adoptat noul nume.

MapQuest, un serviciu gratuit de cartografiere web, a declarat vineri într-o scurtă postare pe Facebook că „nu vom schimba acest lucru”.

Platforma a ajuns în topul celor mai descărcate aplicații gratuite la începutul acestei săptămâni în App Store-ul canadian Apple.

Săptămâna trecută, Google a anunțat într-o postare pe blog că a schimbat numele serviciului său Maps pentru utilizatorii din SUA.

Aplicația Maps este actualizată pentru a „reflecta schimbările de nume din sursele guvernamentale oficiale”, ceea ce înseamnă că utilizatorii din SUA vor vedea Lacul America, în timp ce cei din Canada vor vedea Lacul Ontario, a declarat Google.

Compania a luat o decizie similară în 2025 de a redenumi Golful Mexic, după ce Trump a declarat că acesta se va numi Golful Americii.

Google a fost dată în judecată de Mexic pentru că ar fi ignorat solicitările țării de a nu redenumi Golful pentru utilizatorii americani.

Apple a schimbat, de asemenea, numele Golfului Mexic în Golful Americii pe serviciul său de hărți pentru utilizatorii americani.