Decizia Google Maps în disputa dintre SUA și Canada privind Lacul Ontario

Platforma Google Maps a schimbat pe hărţi numele Lacului Ontario în Lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite, conform ordinului executiv de redenumire geografică semnat de preşedintele american Donald Trump, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Trump şi-a anunţat joi decizia de a schimba numele celui mai mic din cele cinci Mari Lacuri nord-americane în cadrul conflictului comercial în curs de escaladare cu Canada, în care părţile şi-au impus reciproc taxe vamale pentru produse în valoare de miliarde de dolari.

Ordinul lui Trump afectează Sistemul de Informaţii privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, care stabileşte standardele pentru hărţile oficiale americane, însă nu are nicio influenţă asupra convenţiilor privind denumirile din Canada sau din restul lumii.

Într-un mesaj pe blog de sâmbătă, Google a precizat că utilizatorii Google Maps din SUA vor vedea numele Lake America, iar cei din Canada Lake Ontario, în timp ce în restul lumii se vor afişa ambele denumiri.

Google a procedat similar anul trecut şi în privinţa Golfului Mexic, redenumit de Trump Golful Americii chiar în prima zi a mandatului prezidenţial.

Premierul canadian Mark Carney a respins pe loc redenumirea Lacului Ontario, prin mijlocul căruia trece frontiera dintre Canada şi SUA.

O poziţie similară a adoptat şi guvernatoarea statului american New York, democrata Kathy Hochul. „New Yorkul nu îi va spune aşa”, a declarat ea despre statul pe care îl conduce, situat la frontiera americano-canadiană.

Premierul statului canadian Ontario, Doug Ford, a dezvelit sâmbătă un panou de mari dimensiuni pe malul lacului, cu un text bilingv în engleză şi franceză care proclamă „Lacul Ontario: Acum şi întotdeauna”. El a afirmat că „preşedintele Trump îi poate zice cum vrea, dar vă pot spune că restul lumii îl va numi întotdeauna Lacul Ontario”.