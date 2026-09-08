Decizia CEDO în cazul unui bărbat cu trei neveste și 13 copii care a cerut reîntregirea integrală a familiei: „Există un puternic consens european”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate Olandei, care a refuzat reîntregirea familiei pentru cinci copii născuți de două dintre nevestele unui refugiat yemenit din Țările de Jos, potrivit France Presse.

Un bărbat căsătorit cu mai multe femei în țara sa de origine nu poate beneficia de reîntregirea familiei pentru a-și aduce în Europa copiii născuți din uniuni poligame, a hotărât marți Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a respins cererea unui cetățean yemenit stabilit în Țările de Jos.

Atunci când un stat european „stabilește o politică de imigrație care ține seama de legăturile familiale”, acesta „nu poate fi obligat să recunoască căsătoriile poligame care ar intra în conflict cu propria sa ordine juridică”, au hotărât judecătorii de la Strasbourg.

Cazul bărbatului cu trei soții în Yemen

Cazul se referă la un cetățean yemenit în vârstă de 56 de ani, care are trei soții în țara sa. Stând din 2018 în Țările de Jos, unde beneficiază de statutul de azil, el a reușit să-și aducă acolo una dintre soțiile sale și pe cei opt copii pe care i-a avut cu ea.

Însă autoritățile olandeze au refuzat intrarea pe teritoriul lor a celor cinci copii născuți din celelalte două uniuni ale sale, pe motiv că „poligamia este interzisă în Țările de Jos”, precizează Curtea.

Tatăl a contestat fără succes această decizie în fața instanțelor din Țările de Jos, susținând că nu era vorba de a facilita o căsătorie poligamă, întrucât nu dorea să-și aducă în Europa celelalte soții, ci doar ceilalți copii ai săi.

„Un puternic consens european”

Ulterior, el a sesizat CEDO, considerând că tratarea dosarului său a dus la o încălcare a dreptului său la respectarea vieții de familie. Curtea nu i-a dat însă dreptate în această privință.

În hotărârea sa, CEDO a subliniat că persoana în cauză ar fi putut divorța de celelalte două soții, așa cum îl invitaseră autoritățile olandeze să facă, dar că acesta a refuzat.

„Faptul că poligamia este interzisă în toate statele membre ale Consiliului Europei arată că există un puternic consens european în această privință”, au subliniat judecătorii.

În aceste condiții, au hotărât aceștia, „statele membre dispun de o mare libertate de acțiune pentru a decide dacă acordă sau nu dreptul la reîntregirea familiei taților și copiilor proveniți din căsătorii poligame”.