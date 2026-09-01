Decizia pe care USR o vrea „de urgență în Parlament”: „Începe școala, părinții și copiii merită claritate”

USR vrea ca Parlamentul să elimine „de urgență” examenul de admitere la liceu paralel cu Evaluarea Națională.

„Acea dublă examinare pe care elevii trebuiau să o dea nu a fost nici astăzi nici abrogată, cum noi am propus, nici prorogată această măsură, deci e nevoie să se ia o decizie de urgență în Parlament pe acest subiect. La Senat, PSD a încercat tergiversarea, proiectul a fost retrimis la comisii, dar începe școala și eu cred că părinții și copiii din România merită claritate, și acest examen dublu trebuie abrogat”, a declarat liderul deputaților USR, Diana Stoica.

În 24 august, Camera Deputaților proiectul de lege inițiat de către PSD, prin care introducerea examenului de admitere la liceu, în paralel cu Evaluarea Națională, a fost amânată astfel încât primii elevi care vor da și examen să fie cei care au intrat în clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

În paralel, însă, deputații au adoptat și amendamentul USR prin care examenul de admitere este eliminat cu totul. Neclaritatea trebuie rezolvată de Senat, forul decizional pentru această lege.

Alte priorități legislative ale USR

Liderii grupurilor USR din Parlament au prezentat prioritățile legislative ale partidului pentru sesiunea parlamentară care urmează, marți, într-o conferință de presă.

„Prima prioritate pe care am discutat-o cu colegii este una împotriva căreia am luptat ani de zile. Avem proiecte de lege depuse pentru a îndrepta această nedreptate, în speță suprataxarea muncii part-time, care a fost introdusă acum câțiva ani și nici astăzi nu a fost eliminată. Noi nu considerăm că este corect ca atunci când ai un contract de muncă, cu normă parțială, să plătești taxe ca și cum ai avea un contract cu normă plină”, a spus Diana Stoica.

Reforma electorală

Liderul deputaților USR a precizat că a doua prioritate a partidului „este reforma electorală”.

„Aici vorbim de reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat de ani de zile și acest lucru încă nu a fost înfăptuit. De asemenea, vorbim de alegerea primarilor în două tururi, așa cum credem că este corect, și a președinților de consilii județene”, a precizat ea.

Protecția minorilor în online

USR își dorește introducerea unui majorat digital pentru protecția minorilor în mediul online.

„Un subiect foarte important pentru colegii noștri, care au și inițiat proiectul de lege în acest sens, este protecția minorilor în mediul online. Vorbim aici de majoratul digital, de modul în care copiii pot fi de dependențe, de prădători sexuali, în mediul online, și, de asemenea, de modul în care se verifică vârsta acestora – spre exemplu (…) spre deosebire de mediul fizic, unde se cere un buletin înainte să cumperi alcool sau țigări, pe majoritatea platformelor online trebuie doar să bifezi că ai 18 ani, nu te verifică nimeni care este vârsta ta reală de fapt”, a explicat Diana Stoica.

Reforma administrativ-teritorială

Liderul senatorilor USR, Sorin Sipoș, a spus că o altă prioritate legislativă o reprezintă reforma administrativ-teritorială, alături de o digitalizare a serviciilor publice.

„Una dintre prioritățile noastre legislative, pe care o considerăm foarte importantă, este reforma administrativ-teritorială. Statul trebuie să înceapă o reorganizare prin comasare a comunelor mici și a județelor. Este foarte important acest lucru pentru eficientizarea administrației, dar și pentru reducerea cheltuielilor statului. De asemenea, acest lucru trebuie să fie însoțit de o digitalizare a serviciilor publice”, a declarat Sipoș.

Limită de mandate pentru șefii serviciilor

Liderul grupului USR din Senat a mai spus că „o altă prioritate legislativă este reforma serviciilor secrete”.

„Este foarte important să avem o claritate în modul în care se face controlul real, controlul civil al serviciilor secrete. Astăzi am depus la Biroul Permanent o solicitare pentru a repune pe ordinea de zi proiectul din 2024 pentru limitarea la două mandate a șefilor serviciilor secrete”, a mai spus el.