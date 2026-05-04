Decizia UDMR privind votul moțiunii de cenzură. Kelemen Hunor: „Noi nu am negociat nimic”

Președintele UDMR Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii Uniunii nu vor participa la votul asupra moțiunii de cenzură, însă vor fi prezenți în sală. Decizia a fost luată într-o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale UDMR.

„Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Așa cum bănuiți ca vom prevedea, vom sta în bancă și vom spune „prezent, nu votez”. Asta e decizia grupurilor reunite. Din partea grupurilor reunite va vorbi mâine domnul senator Turos Lorand. Eu mâine nu voi fi în București, este înmormântarea fostului nostru președinte executiv”, a declarat Kelemen Hunor.

El a refuzat să menționeze care sunt scenariile pe care le ia în calcul Uniunea pentru perioada următoare, în condițiile în care nu se știe care este deznodământul moțiunii.

„Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, urmează consultările la Cotroceni. În urma consultărilor sper ca va exista o soluție. Dacă nu trece moțiunea, atunci guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada de 45 de zile. Nu vreau să merg mai departe. Nu avem rezultatul votului de mâine”, a motivat Kelemen.

Totuși, el nu a exclus ca moțiunea să fie respinsă, în pofida numărului mare de parlamentari care au semnat-o. „Eu mai văzut scene în care nu toți cei care au semnat au și votat”, a mai spus liderul UDMR adăugând că își dorește ca guvernul Bolojan să reziste moțiunii de cenzură.

Kelemen a precizat că parlamentarii UDMR nu au fost implicați în niciun fel de negociere politică în aceste zile.

Nu am negociat nimic, am negociat acum un an când am votat guvernul