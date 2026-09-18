Decizie a instanței supreme în cazul lui Wiz Khalifa, condamnat la închisoare după ce a fumat marijuana pe scenă la „Beach Please”

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis rapperului american Wiz Khalifa cererea de strămutare a procesului prin care contestă condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena Festivalului „Beach, Please!” din Costineşti.

Rapperul Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, a cerut ca procesul prin care contestă decizia de condamnare la închisoare să fie strămutat de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București.



Vineri, instanța supremă a admis această cerere, scrie News.ro. Decizia este definitivă.

Wiz Khalifa depusese la Curtea de Apel Constanţa o contestaţie în anulare – o cale extraordinară de atac – împotriva deciziei prin care această instanță l-a condamnat la nouă luni de închisoare cu executare. Rapperul a fost condamnat la sfârşitul anului trecut, pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei, suma reprezentând echivalentul a 120 de zile-amendă.

Problemele penale din trecutul rapperului

Wiz Khalifa a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a fost nominalizat pentru Premiile Grammy și a jucat în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Cunoscut pentru consumul de marijuana, Khalifa și-a lansat propria marcă de cannabis, Khalifa Kush, în 2016. A vorbit mereu în mod deschis despre consumul de canabis, afirmând că fumează zilnic iarbă.

În 2014, Whiz Khalifa a fost arestat pentru posesie de marijuana pe un aeroport din Texas, unde se afla pentru un concert. Asupra sa agenții de securitate au găsit jumătate de gram de cannabis. Khalifa a pledat vinovat și a scăpat cu o amendă de 500 de dolari.



