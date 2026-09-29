Decizie de ultimă oră: Compania AnimaWings anunță că scoate din operare o mare parte din flota de avioane pe care o deține

Compania aviatică a decis să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă, pe fondul unor probleme tehnice repetate, se arată într-o informare a companiei transmisă Ziarului Financiar. Șase dintre cele opt avioane deținute de Animawings sunt de acest tip și nu vor mai zbura.

Într-un interviu publicat luni de Hotnews, Marius Pandel, CEO-ul companiei nu lăsase să se întrevadă acest scenariu. În același timp, Pandel evita să precizeze ferm dacă compania va mai aduce în continuare aeronave, conform unui plan inițial care prevedea creșterea la 14-18 avioane. „Nu ne oprim din dezvoltare. Este posibil să aducem în continuare aeronave și să ajungem la 14-18 aeronave, însă nu vrem să facem acest lucru prin rabat de la calitate”, a declarat Pandel.

AnimaWings este o companie aeriană românească înființată în 2020 de frații Pandel, fondatorii Christian Tour. A început cu câteva zboruri charter și a adăugat câteva zeci de destinații din ianuarie 2025, până în prezent. În aprilie, compania a anunțat intrarea în acționariat a trei investitori care au preluat 50% din acțiunile companiei, în timp ce frații Pandel dețin cealaltă jumătate. Este vorba de Winners Holding Investments, EVERGENT Investments și BT Asset Management SAI, societatea de administrare a investițiilor din Grupul Financiar Banca Transilvania.

Operatorul aerian AnimaWings a decis ca începând de marţi, 29 septembrie 2026, să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă, pe fondul unor probleme tehnice repetate care au făcut ca aceste avioane să fie indisponibile pentru perioade lungi, inclusiv în cazul unor unităţi livrate recent, potrivit unei informări oficiale transmise de companie.

Animawings are șase avioane Airbus A220 şi două avioane Airbus A320. Primele șase nu vor mai zbura, scrie Ziarul Financiar.

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate şi implementate soluţii operaţionale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate. În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcţie de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectaţi sunt informaţi direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite”, se arată în informarea oficială, transmisă către Ziarul Financiar.