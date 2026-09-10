Frații Tate rămân în arest în SUA. „Dispun de o capacitate excepţională de a fugi”, a decis o judecătoare din Miami

Andrew și Tristan Tate vor rămâne în închisoarea din Miami pe durata procesului privind extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutaţi sub acuzaţia de viol, după ce judecătoarea din SUA le-a respins eliberarea pe cauțiune.

În respingerea cererii de eliberare pe cauţiune a fraţilor Tate, judecătoarea Lauren Louis, din Miami, a afirmat că averea fraţilor şi călătoriile internaţionale frecvente pe care le fac reprezintă „un risc să fugă prin excelenţă”, potrivit Reuters.

„Deşi (fraţii) s-ar putea să nu deţină, de fapt, averile extravagante pe care online pretind că le au, dosarul arată că aceştia dispun de o capacitate excepţională de a fugi din jurisdicţie”, a scris magistrata în decizia dată.

După decizie, avocaţii fraţilor Tate au afirmat că vor continua să se apere în fiecare jurisdicţie. Anterior, aceștia susțineau că o fugă este imposibilă datorită „vizibilității publice extraordinare” și au descris postările în care frații își etalau averea drept „teatrale”, făcute doar pentru a-și spori audiența online.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde acuzaţiilor de viol, agresiune şi complicitate la trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Fraţii Tate, care deţin dublă cetăţenie, americană şi britanică, au negat orice faptă ilegală.

De ce sunt acuzați

Arestarea din SUA marchează o nouă etapă pentru Andrew și Tristan Tate . Procurorii federali au cerut menținerea în detenție, considerându-i un pericol public și citând acuzațiile britanice potrivit cărora aceștia și-ar fi strangulat victimele.

Anchetatorii au arătat că frații Tate au recrutat zeci de femei pentru videochat începând din 2014 și au înființat „Hustler’s University”. Legat de afirmațiile vulgare din mediul online, cei doi au susținut în instanță că au interpretat simple „roluri”.

În paralel, frații sunt anchetați din 2022 în România, unde procurorii l-au pus recent sub acuzare pe Andrew Tate pentru trafic de minori, spălare de bani și relații sexuale cu un minor, în timp ce Tristan este acuzat de complicitate. Avocații lor resping toate acuzațiile.

Procesul de extrădare ar putea dura luni de zile, iar Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie să depună cererea completă.

Londra solicită predarea lor pentru două seturi de acuzații de viol și trafic de persoane, ce vizează șapte presupuse victime din perioade diferite, mandate la care frații nu s-au prezentat anterior în instanțele britanice.