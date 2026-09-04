Ce acuzații le aduce DIICOT fraților Tate în noul dosar penal. Cei doi așteaptă să afle dacă vor fi extrădați din SUA

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a oferit vineri detalii despre noul dosar în care au fost trimiși în judecată frații Andrew și Tristan Tate pentru fapte comise în România.

Faptul că aceștia sunt vizați de noi acuzații penale a fost semnalat de HotNews încă de joi seara, în baza informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată. Acestea arată că dosarul îi vizează pe Andrew Tate, Tristan Tate, Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel.

Trimiterea în judecată vine după ce în decembrie 2024 Curtea de Apel București (CAB) a restituit DIICOT, în vederea refacerii urmăririi penale, rechizitoriul inițial pentru trafic de persoane și viol. Ulterior, procurorii au extins cercetările și au formulat noi acuzații în această cauză.

frații Andrew și Tristan Tate se află în prezent în detenție în SUA, unde au fost arestați în luna iulie în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie.

procurorii britanici îi acuză de fapte separate de cele comise în România, cererea de extrădare formulată de aceștia fiind judecată în prezent într-o instanță americană.

Acuzațiile aduse de DIICOT fraților Tate

DIICOT notează într-un comunicat de presă remis vineri că din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, „inculpatul în vârstă de 39 de ani (n.r. Andrew Tate), profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale”.

Procurorii susțin că, ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a făcut-o se îndrăgostească de el Andrew Tate a supus-o pe minoră unor amenințări, control și supraveghere permanentă, dar și agresiunii fizice, pentru a presta activități de videochat.

Rechizitoriul afirmă că, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.

Rolul lui Tristan Tate în activitățile de exploatare inițiate de fratele său

„Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani (Tristan Tate), profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României”, afirmă rechizitoriul.

Procurorii susțin că Tristan Tate „a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor”.

Procurorii afirmă totodată că Tristan Tate s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat și că el a fost cel care verifica „respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vîrstă de 39 de ani”.

Rechizitoriul DIICOT afirmă că și fratele lui Andrew Tate a recurs la agresiuni fizice asupra victimei.

Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi frați au obținut din exploatarea victimei foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani. Ei ar fi reținut în jur de 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă.

Andrew Tate și Tristan Tate, FOTO: Daniel Mihailescu / AFP / Profimedia

Andrew Tate, acuzat de întreținerea de relații sexuale repetate cu o minoră

Comunicatul DIICOT continuă:

„Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.

Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de 5.000 de euro, sumă din care i-a predat efectiv 2.500 euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de 39 de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar. Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar.

De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro.

Procurorii cer confiscarea mașinilor de lux deținute de frații Tate

DIICOT anunță că au solicitat instanței confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, „ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu”.

Totodată, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 122.168,51 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.