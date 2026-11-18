Președintele Nicușor Dan va sta față în față cu emisarii lui Trump la Berlin, la Coaliția de Voință, unde vor avea loc ultimele discuții înainte de noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina.

Joi, are loc la Berlin reuniunea Coaliției de Voință, formatul în care liderii europeni discută despre sprijinul acordat Ucrainei şi despre pacea justă, durabilă între Rusia și Ucraina.

Inițial, la întâlnirea de la Berlin, România ar fi trebuit să fie reprezentată de premierul Luca Niculescu. Însă, potrivit unor surse guvernamentale, deplasarea lui Niculescu a fost anulată. În locul său, la Coaliția pentru Voință va merge președintele Nicușor Dan, așa cum e cutuma.

Decizia a fost luată în urmă cu scurt timp la Palatul Cotroceni, spun surse apropiate de discuții, după ce Administrația Prezidențială a fost informată că la reuniune vor participa și emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, și că vor exista discuții despre cum vor fi abordate următoarele discuții cu Rusia, privind războiul din Ucraina.

Kushner și Witkoff participă la reuniune, după ce săptămâna trecută, au luat parte și la reuniunea informală a Comunității Politice Europene care a avut loc la Dublin.

Discuțiile de la Berlin vor fi ultimele înainte de o nouă întâlnire între reprezentanții Kremlinului și cei ai Ucrainei, mediată de Statele Unite, la care vor participa și reprezentanți ai marilor puteri europene, ai Comisiei, ai Consiliului European și ai NATO.

Xi, Putin și Trump discută la Shenzen

Xi și Putin s-au întâlnit pentru discuții la mijlocul zilei în polul tehnologic din sudul Chinei, cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a relatat presa de stat din China și Rusia.

Liderii celor două puteri asiatice vor avea joi, la ora 8:30, ora României, o întâlnire fără precedent cu Trump, urmărită cu cea mai mare atenție într-o perioadă marcată de multiple crize la nivel mondial, în special de către actorii îngrijorați de eventuale înțelegeri în detrimentul lor, precum Ucraina, Europa sau Taiwan, notează France Presse.

Desfășurarea summitului a stârnit comparații cu o „Ialta 2”, cu referire la conferința din 1945 la care au participat liderii americani, britanici și sovietici ai vremii, care a pus bazele dominației sovietice asupra Europei de Est și a trasat viitoarele linii de front ale Războiului Rece.

Experții avertizează însă că summitul ar putea să nu ducă la prea multe rezultate.

Vladimir Putin a declarat că se așteaptă la o întâlnire „de mare utilitate”, într-un discurs ținut miercuri dimineață în fața unor oameni de afaceri la Shenzhen.