Decizie de ultimă oră. Unul dintre grupurile din Parlament tocmai s-a hotărât în privința votului pentru guvernul Veștea

Grupul minorităților naționale din Camera Deputaților va vota pentru învestirea guvernului Adrian Veștea, susțin sursele Hotnews.

Minoritățile parlamentare au 17 deputați, numai că doi dintre ei vor lipsi în această seară, la votul din plen, fiind plecați în străinătate.

Voturile minorităților sunt esențiale și erau luate în calculele pe care Adrian Veștea le făcea în drumul spre 233 de voturi. Minoritățile din Parlament votează în mod tradițional cu puterea.Chiar și cu aceste voturi, guvernul Veștea are nevoie de voturi de la AUR pentru a trece.

Premierul desemnat a discutat în această seară cu președintele AUR, George Simion.

Plenul Parlamentului a fost convocat pentru ora 21.30 pentru votul pentru programul de guvernare și învestirea Cabinetului Veștea.