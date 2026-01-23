Decizie definitivă în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu, după ce a instigat la revoltă în stradă cu furci și topoare

Un susţinător al lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru instigare publică, a primit decizia definitivă pronunțată de o instanță din Alba.

„Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu de la 250 zile-amendă la 180 zile-amendă. Menţine cuantumul unei zile-amendă de 40 lei. Dispune executarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 7.200 lei (180 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.200 lei). În temeiul art. 72 Cp raportat la art. 404 alin. 4 lit. a Cpp deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu durata reţinerii pe timp de 24 de ore, din data de 13.12.2024, respectiv înlătură o zi-amendă din totalul de 180 zile-amendă. În final, inculpatul execută pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.160 lei (179 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.160 lei)”, este soluţia pronunţată de Tribunalul Alba, conform News.ro.

Prin decizia sa, completul de judecată de la Tribunal a redus sentinţa Judecătoriei Alba Iulia care stabilise o amendă penală de 10.000 de lei.

De asemenea, ca pedeapsă complementară i s-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dar şi exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani.

Dosarul a fost trimis în judecată în februarie 2025.

Bărbatul condamnat, în vârstă de 40 de ani, din Zlatna, a fost deferit justiţiei după ce a îndemnat la revoltă cu furci şi topoare într-un mesaj video transmis live pe Facebook.

Potrivit jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro, acesta este un susţinător al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, iar în materialul postat a instigat la revoltă nemulţumit de decizia Curţii Constituţionale, prin care s-a anulat procesul electoral din noiembrie 2024.