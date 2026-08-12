DECIZIE FOTO România, cel mai mare parc fotovoltaic din Europa: A fost emis ultimul act legal de dinainte de startul construcției

Vehiculul juridic West Power Investments, controlat de producătorul de energie Rezolv Energy, unul dintre cei mai importanți investitori în energie regenerabilă din România, a obținut autorizație de înființare pentru proiectul construirii unui parc fotovoltaic de peste 1.200 MW în județul Arad, pe un amplasament de mai mult de 1.000 de hectare, aflat pe raza localităților Pilu și Grăniceri.

După ce va fi ridicat și pus în funcțiune, acesta va deveni cel mai mare de profil din Europa, conform datelor Profit.ro.

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